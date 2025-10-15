Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las voluntarias Toñi Izquierdo, Paquita Barbero y Satur García con la concejala de Asuntos Sociales, Rosa Torres. TEL

Marcha rosa este domingo en Béjar en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

Tendrá lugar sendos recorridos a las cuatro y a las seis y media para finalizar con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor. Se trata de una iniciativa organizada por la asociación bejarana contra esa enfermedad y el Ayuntamiento.

TEL

Béjar

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:16

Comenta

La asociación bejarana contra el cáncer y el Ayuntamiento de Béjar se han unido para celebrar, este domingo, 19 de octubre, la marcha rosa anual para apoyar la lucha contra el cáncer de mañana.

Esa cita ha sido presentada esta mañana por la concejala de Asuntos Sociales, Rosa Torres, acompañada por integrantes de la asociación local como son Toñi Izquierdo, Paquita Barbero y Satur García. La marcha tendrá dos recorridos para animar la participación del público.

El primero tendrá lugar a las 16:00 horas con subida al santuario de El Castañar y el segundo, a las 18:30 horas con inicio desde el pabellón municipal de la ciudad. Desde allí, los presentes se acercarán hasta la estatua dedicada a la mujer para colocar el habitual pañuelo y bajar por el bulevar hasta las calles Libertad y Mayor para llegar al Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto.

Los organizadores han solicitado a los participantes que acudan ataviados con la camiseta y el pañuelo para facilitar una imagen de marea rosa en la lucha contra el cáncer de mama.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Personas sin hogar durmiendo en el parking del Vega: «Da miedo subir sola»
  2. 2 La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional
  3. 3 Locura por ver a Unionistas en uno de los campos más míticos del fútbol español, pese al hándicap del avión
  4. 4 Dos detenidos tras una espectacular huida en un coche robado desde Plasencia a Salamanca
  5. 5 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
  6. 6 La huelga por Palestina bloquea 16 trenes a Madrid y Valladolid
  7. 7 Portugal pidió la detención del fugitivo arrestado en Villares por delitos de atentado y tenencia de armas
  8. 8 El puesto laboral más inestable del pueblo: «Todos han sido interinos, si consiguen uno en otro sitio se acaban yendo»
  9. 9 Aumentan a 9 los casos de dermatosis nodular
  10. 10 Despedida para Santiago García y Mercedes Martín tras 43 años como panaderos en Sorihuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Marcha rosa este domingo en Béjar en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

Marcha rosa este domingo en Béjar en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama