Marcha rosa este domingo en Béjar en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama Tendrá lugar sendos recorridos a las cuatro y a las seis y media para finalizar con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor. Se trata de una iniciativa organizada por la asociación bejarana contra esa enfermedad y el Ayuntamiento.

La asociación bejarana contra el cáncer y el Ayuntamiento de Béjar se han unido para celebrar, este domingo, 19 de octubre, la marcha rosa anual para apoyar la lucha contra el cáncer de mañana.

Esa cita ha sido presentada esta mañana por la concejala de Asuntos Sociales, Rosa Torres, acompañada por integrantes de la asociación local como son Toñi Izquierdo, Paquita Barbero y Satur García. La marcha tendrá dos recorridos para animar la participación del público.

El primero tendrá lugar a las 16:00 horas con subida al santuario de El Castañar y el segundo, a las 18:30 horas con inicio desde el pabellón municipal de la ciudad. Desde allí, los presentes se acercarán hasta la estatua dedicada a la mujer para colocar el habitual pañuelo y bajar por el bulevar hasta las calles Libertad y Mayor para llegar al Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto.

Los organizadores han solicitado a los participantes que acudan ataviados con la camiseta y el pañuelo para facilitar una imagen de marea rosa en la lucha contra el cáncer de mama.