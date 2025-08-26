Marcha y capotes en Pereña dela Ribera

S. Dorado Martes, 26 de agosto 2025, 06:26 Compartir

La programación festiva de Pereña de la Ribera presume de abarcar un amplio elenco de citas lúdicas que dieron comienzo el día 22 de agosto, y que se extienden hasta nada menos que el día 9 de septiembre, con una misa e la ermita y la entrega de varas a los nuevos mayordomos, como cierre de la edición. Por el camino, los vecinos de Pereña disfrutan de una yincana en la plaza de toros y el VII Concurso de Danza, en el día de hoy, entre otros muchos atractivos.

Así, el deporte se abre paso con el pádel, más de moda que nunca, y todos se refrescan con un parque acuático. Cenas, un bingo, discotecas móviles y dj's conviven con juegos con premios, y momentos únicos como el pregón de la peña SN, y opíparos convites animados con charanga.

La carrera popular ILegua Pereñana ofrecerá un novedoso estímulo con categorías infantil y de adulto. Los juegos de toda la vida conviven con las múltiples y diferentes verbenas nocturnas. Un festejo mixto de rejoneo y recortes pondrá la nota de adrenalina a la tarde del 31 de agosto, y la emoción llegará de mano de los encierros con cuatro novillos en dos mañanas consecutivas, de las ganaderías de Rollanejo y Valdeflores, respectivamente.

El flamenco, las coplas y la canción española, con intérpretes como María Mercedes, aseguran entretenimiento para los mayores, mientras las sesiones de dj, los pasacalles con la charanga La Escala y hasta los chocolates bien temprano en la mañana, garantizan que los jóvenes mantengan el buen ritmo festivo.

La fiesta fluye en Pereña desde distintos espacios, como la plaza, la terraza del camping, la residencia, el Hogar del Jubilado, el frontón y el Juego. Los astados animan también una noche de capea nocturna en la que tampoco falta el dj. Familias, amigos, peñas y conocidos comparten días para el recuerdo.

El programa

Martes, 26 de agosto

18:00 h. Yincana.

22:00 h. Concurso de Danza.

Miércoles, 27 de agosto

11:00 h. Torneo de pádel.

16:00 h. Parque acuático.

21:00 h. Cena popular.

23:00 h. Bingo.

00:00 h. Disco móvil y dj.

Jueves, 28 de agosto

12:00 h. Ruleta del reciclaje.

19:30 h. Pregón de fiestas.

23:00 h. Capea nocturna.

Viernes, 29 de agosto

3 10:30 h. Carrera popular.

3 16:00 h. Campeonato de mus.

3 22:15 h. Desfile de carrozas.

3 00:00 h. Orquesta Flamingo.

Sábado, 30 de agosto

09:45 h. Chocolatada.

11:00 h. Encierro.

18:00 h. Novillada.

00:00 h. Verbena y discoteca.

Domingo, 31 de agosto

11:00 h. Encierro.

18:00 h. Festejo mixto.

Viernes, 5 de septiembre

23:00 h. Dj.

Sábado, 6 de septiembre

22:00 h. Grupo Flamenco.

Domingo, 7 de septiembre

18:00 h. Clase tauromaquia.

Lunes, 8 de septiembre

12:00 h. Folclore Charro.

12:30 h. Misa y convite.

18:00 h. Copla.

Luis Rodríguez (alcalde de Pereña de la Ribera): «Hemos hecho importantes mejoras en la residencia y en las piscinas» El futuro adquiere un cariz dorado para Pereña. El Consistorio ha logrado importantes mejoras este año. Por delante, vislumbra la renovación de redes de abastecimiento, pavimentación y otras actuaciones. ¿Qué define a estas fiestas? — Lo más característico y con lo que más se identifican los vecinos es el desfile de carrozas; se lleva haciendo muchos años. Este año hemos podido constituir una Comisión de Fiestas, y por petición, vamos a hacer una cena de convivencia en la que cada uno lleva lo suyo, pero nos juntamos todos. También tenemos la clase práctica de tauromaquia con entrada gratuita, y la carrera popular, que es una novedad. ¿Qué logros ha alcanzado el Ayuntamiento este último año? —Este año ha sido muy importante para nosotros, ya que hemos hecho frente a algunas actuaciones que se iban retrasando. El Ayuntamiento terminó de pagar la amortización e intereses de un crédito en diciembre de 2024, que tenía desde hace más de 20 años, algo que ya estaba cuando llegué a la Alcaldía. Eso nos ha permitido liberar presupuesto y hemos podido hacer mejoras en la residencia de mayores y en las piscinas: en la residencia, un importante superior a 30.000 euros para cambiar ventanas, zócalos, la cocina por completo, y en camas de cota 0. En las piscinas, hemos hecho una rampa para personas con movilidad reducida, hemos reducido la capacidad para ahorrar agua en casi 250 metros cúbicos, y hemos impermeabilizado ambos vasos; otros 48.000 euros en esa actuación.