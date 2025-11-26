Manos Unidad abre su rastrillo solidario en Ciudad Rodrigo Estará ubicado en la planta baja del Palacio Episcopal hasta el 7 de diciembre para recaudar fondos para los programas que esta entidad lleva a cabo en el mundo

La planta baja del Palacio Episcopal de Ciudad Rodrigo alberga, hasta el próximo 7 de diciembre, una nueva edición del rastrillo solidario de Manos Unidas. Una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan y en que los visitantes encontrarán una amplia variedad de artículos solidarios de Manos Unidas como calcetines, abanicos, pañuelos o los delantales diseñados por el cocinero y jurado de MasterChef, Pepe Rodríguez, además de sus agendas, y calendarios. También se ofrecerán objetos donados por particulares, como artículos de decoración, bolsos, libros, imágenes religiosas, discos de vinilo o bisutería.

Los fondos recaudados se destinarán «a los fines generales de Manos Unidas», explica la delegada diocesana, Ana Isabel Lucas. Concretamente, este año se apoyarán varias iniciativas orientadas al acompañamiento y la protección de personas vulnerables: «Colaboramos en la promoción de entornos seguros para jóvenes en riesgo en Filipinas, el apoyo a la formación de familias y jóvenes tanto en Mali como en Nicaragua, así como refuerzo de la educación y seguridad alimentaria en dos escuelas de niños vulnerables en Haití».

El horario de visita todos los días es 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas, con entrada libre y desde Manos Unidas se invita a los mirobrigenses a visitar el rastrillo y colaborar con la entidad.

