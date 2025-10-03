La 'Mancomunidad de Peñaranda' amplía sus fines para poder acoger el convenio de bomberos

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Viernes, 3 de octubre 2025, 10:56 Comenta Compartir

La sede de la Mancomunidad 'Comarca de Peñaranda' acogió este jueves la celebración de una asamblea en la que los concejales participantes procedieron a la aprobación de la modificación de sus estatutos para hacer posible un futuro convenio con la Diputación para mantener abierto el parque de bomberos de Peñaranda. Los concejales del Ayuntamiento de Peñaranda Antonio Poveda y Patro Macías, ambos del PSOE, y de Ángel Tejeda de Peñaranda en Común votaron en contra y el portavoz de VOX en el Consistorio peñarandino, Fernando Pérez, se abstuvo.

Se procedió a la votación de la ampliación de fines. «Se trata de asumir las competencias municipales en materia de protección civil, prevención y extinción de incendios», detalló la presidenta de la Mancomunidad, Eva López. «Se trata de una modificación no sustancial, esto no va a afectar a los órganos de gobierno de la mancomunidad ni a los criterios de financiación de los municipios», explicó la presidenta.

Este punto del orden del día despertó un acalorado debate acerca del servicio de bomberos en Peñaranda y su profesionalización en el que destacó la intervención de la presidenta, de los ediles Antonio Poveda y Patro Macías y del diputado Juan Carlos Zaballos.