Los alcaldes conocieron este viernes el nuevo camión de la Mancomunidad. TEL

La Mancomunidad de Entresierras estrena camión de recogida de residuos urbanos

Valdelacasa acoge la entrega del nuevo vehículo, que es más accesible y que ha supuesto una inversión de 226.000 euros de los que 170.000 los ha aportado la Junta

TEL

Valdelacasa

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:16

La Mancomunidad de Entresierras podrá mejorar su servicio de recogida de basura con la llegada de un nuevo camión, adquirido gracias a la línea de ayudas a las mancomunidades de la Junta de Castilla y León.

Los alcaldes conocieron el nuevo camión en un acto celebrado en Valdelacasa, sede de la entidad, y que contó con la presencia del director de Administración Local de la Junta, Emilio Arroita. El presidente de la Mancomunidad, David García, fue el encargada de manifestar el agradecimiento por la ayuda prestada, próxima a un 75% del total de la inversión, para poder renovar un vehículo más accesible para muchas localidades de Entresierras y que pondrá fin a los problemas de averías que sufría el vehículo anterior.

«Supone un avance en materia de accesibilidad, para dar un mejor servicio para los vecinos y porque el anterior camión producía averías y con este camión dará un nuevo servicio. Sin la ayuda de la Junta no la podríamos llevar a cabo», señalaba David García. El diputado provincial, Antonio Labrador, manifestó su satisfacción por: «Ver que esta zona de la provincia mejora sustancialmente. Todos los municipios se merecen una recogida efectiva y gracias a la Junta y al esfuerzo de la Mancomunidad hemos conseguido que se haga realidad este sueño, muy importante para los vecinos y, también, para los que vienen en verano».

El directo de Administración Local recordaba la apuesta de la Junta en apoyar las mancomunidades y cifró en más de 11 millones la inversión de este año en dicha materia. Recordó que para 2026 se preveía continuar esa senda de crecimiento a través de los presupuestos que la oposición regional ha impedido apoyar. En concreto, el nuevo camión ha supuesto una inversión de 226.000 euros de los que 170.000 ha aportado la Junta. La Mancomunidad ha adquirido también una biotrituradora por 15.000 euros.

