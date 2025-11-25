Malestar ciudadano en Béjar por falta de presión y por cortes de suministro en cuatro barrios Vecinos de las zonas de González Macías, 28 de septiembre, San Juan y Recreo exigen soluciones. Afirman que sufren ese problema desde finales de agosto de 2024 y que es peor en fines de semana

Obras que el Ayuntamiento está realizando en la Travesía de la Cruz para solventar los problemas.

TEL Béjar Martes, 25 de noviembre 2025, 18:18

Vecinos de cuatro barrios de Béjar han mostrado al Ayuntamiento su malestar debido a problemas de falta de presión y a los cortes de suministro en sus viviendas con trastornos en su actividad diaria.

En concreto, se trata de afectados residentes en los barrios de San Juan y González Macías y en las calles 28 de septiembre y en los números del 65 en adelante de Recreo, principalmente. Se trata, por tanto, de las zonas más altas, que precisan una mayor presión para que el suministro llegue a las casas más elevadas.

Los problemas se remontan a finales de agosto de 2024 cuando una avería en la red dejó sin agua a la mitad de la ciudad tras la rotura de una tubería perteneciente a la Mancomunidad de Aguas.

Desde entonces, los vecinos sufren problemas en el suministro en situaciones como poco caudal en los grifos y jornadas sin agua, lo que afecta en el aseo diario, en la limpieza y en el uso de electrodomésticos. Uno de los afectados, Manuel Hernández, ha afirmado a LA GACETA que: «Nos llega muy poca agua entre semana, a determinadas horas es un hilito y esa situación es peor en fines de semana». Por su parte, María Martín asegura: «Los sábados es el peor día. Llega tan poca agua a mi casa que la caldera no se enciende por falta de presión». Y otro vecino, que prefiere omitir su nombre por miedo a represalias, explica que turistas que han alquilado casas en la ciudad no se han podido duchar al igual que vecinos residentes.

La situación es tal que algunas comunidades de vecinos ya se están movilizando para exigir al Ayuntamiento o la empresa adjudicataria del servicio integral de agua en béjar que tomen una solución urgente.

El equipo de Gobierno es conocedor de esta situación al igual que integrantes de la oposición en el Consistorio. De hecho, este asunto también fue preguntado el pasado lunes en el pleno por parte de la concejala del PP, Maite Crego, que también contó que sabía de algún caso en el que los afectados habían cambiado las calderas pensando que ese era el problema, pero vieron que la situación seguía igual. El alcalde, Antonio Cámara, aseguró que mantendrá una reunión con la empresa adjudicataria del servicio en las próximas semanas para conocer los informes realizados sobre los lugares con deficiencias, pero reconoció que saben cuál es el problema.

Problemas en Cordel de Merinas y Monte Mario

Otras zonas que también están sufriendo problemas con el agua son la calle Cordel de Merinas donde se ubica el instituto Río Cuerpo de Hombre y la zona de Monte Mario, con el colegio María Díaz, Campyco y la guardería infantil.