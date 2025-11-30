Malestar en Candelario por las informaciones sobre el corte de carretera a la segunda plataforma de El Travieso El Ayuntamiento ha hecho público un comunicado en el que solicita evitar la confusión sobre el cierre de carreteras por mal tiempo, ya que esto perjudica al sector turístico

TEL Candelario Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:24 Comenta Compartir

Los problemas de la carretera de subida desde la primera plataforma de El Travieso de Candelario a la segunda han vuelto a salir a la luz pública como sucede cada vez que llega el mal tiempo a la sierra. Y es que la Diputación provincial, titular de esa vía, corta ese tramo de carretera desde hace años alegando falta de seguridad en época invernal, ya que carece de medidas como quitamiedos y se trata de una carretera de alta montaña.

Sin embargo, el problema no llega exclusivamente por el corte, que genera también quejas en la localidad, sino por la forma de expresar ese corte a través de instituciones como la DGT o los propios servicios de Diputación porque no se especifica que el corte afecta sólo a un tramo de vía de alta montaña y no al acceso a la villa de Candelario a través de Béjar. Sin embargo, cada año aparecen informaciones en medios y en páginas como la propia DGT donde se da a entender que el corte es la carretera de Candelario y no la carretera de acceso a la segunda plataforma de Candelario.

El Ayuntamiento considera que estas informaciones provocan una desinformación que afecta al sector turístico al dar la imagen exterior de que la carretera de acceso a la localidad está cortada cuando no es así. Por eso, el Ayuntamiento ha hecho público un comunicado expresando su malestar sobre una situación recurrente año tras año. Así, señala el comunicado que: «Desde el Ayuntamiento de Candelario lamentamos tener que reiterar que la carretera de acceso al municipio no está cortada. Tampoco ninguna carretera desde el municipio. El tramo cerrado corresponde exclusivamente a una vía de titularidad de la Diputación de Salamanca, concretamente la DSA-191, entre la Primera Plataforma a El Travieso (sierra de Candelario). Esta decisión, adoptada cada año con la llegada de la época de heladas por parte de la Diputación se toma en contra del criterio de este Ayuntamiento». Asimismo, el escrito hecho público por el Ayuntamiento hace un ruego: «A los medios de comunicación, Diputación y DGT que eviten generar confusión con titulares imprecisos, pues este tipo de informaciones perjudica directamente el turismo de nuestro municipio».

El malestar en la localidad es notable porque el problema no es nuevo y, hasta el momento, no se le ha dado la solución que en Candelario espera. Así, la nota del Ayuntamiento prosigue: «Insistimos ante la Diputación de Salamanca en la falta de sentido de este cierre prolongado y programado, que consideramos innecesario. Hemos planteado alternativas y seguiremos haciéndolo para evitar que, durante meses, se limite el uso de una vía fundamental para actividades ganaderas, operaciones de rescate y el desarrollo de diversas prácticas deportivas. Esperamos una pronta solución por parte de la institución provincial».

La página de la DGT informaba este sábado del corte «por hielo» de la vía cuando, en realidad, el corte ha sido preventivo y lleva semanas.

Los cortes comenzaron a generalizarse en torno al año 2014, lo que motivó ya entonces numerosas quejas en la localidad. Han pasado por el Ayuntamiento diferentes corporaciones de todos los colores políticos y la situación ha sido la misma. El hoy concejal de Candelario por IU y teniente de alcalde, Miguel Rodero, llegó a presentar incluso quejas ante el Procurador del Común reclamando labores de mantenimiento invernal.