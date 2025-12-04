La magia de las 'Noches Mágicas en Navidad' llegará a 34 pueblos salmantinos Al final de esta edición, serán 223 las localidades a las que se ha llegado desde que se ha iniciado este programa

La Diputación de Salamanca celebrará la sexta edición de las 'Noches Mágicas en Navidad', un programa que llevará actuaciones de magia a 34 municipios salmantinos a partir de este viernes, 5 de diciembre. Con esta nueva edición, serán ya 223 las localidades que han disfrutado de esta iniciativa desde su puesta en marcha.

Las actividades se desarrollarán entre diciembre y enero: comenzarán el 5 de diciembre en Guijo de Ávila y concluirán el 5 de enero en Parada de Rubiales.

Los municipios que recibirán este programa son: Barbadillo, Boada, Bóveda del Río Almar, Cabeza del Caballo, Cabrillas, Candelario, El Arco, El Bodón, Fresno Alhándiga, Fuenteguinaldo, Guijo de Ávila, La Alberca, La Tala, La Vellés, Humbrales, Mancera, Monleón, Montemayor del Río, Navales, Navarredonda de la Rinconada, Palacio del Arzobispo, Parada de Rubiales, Puebla de Azaba, Santiago de la Puebla, Sardón de los Frailes, Tarazona de la Guareña, Torresmenudas, Valdefuentes de Sangusín, Villagonzalo de Tormes, Villarino, Villamayor, Villavieja de Yeltes y Zorita de la Frontera.

Seis de los magos que protagonizarán los espectáculos son salmantinos, mientras que el resto procede de diferentes puntos de Castilla y León, tal como ha señalado el diputado.

Cada actuación “combinará habilidades y destrezas capaces de sorprender a públicos de todas las edades, ofreciendo entretenimiento a través de trucos e ilusiones que transforman lo real en imposible, siempre con un toque de humor”.