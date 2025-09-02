«La magia crea ilusión incluso en los momentos más difíciles» El mago peñarandino Paulino Gil última estos días las XXXII Jornadas Internacionales de Magia que tienen como sede Zamora

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Martes, 2 de septiembre 2025, 11:01

El conocido mago de Peñaranda de Bracamonte, Paulino Gil Rodrigo, última estos días los preparativos de las XXXII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora que serán del 26 de septiembre al 5 de octubre.

¿Cómo resume su trayectoria como mago?

—Mi carrera mágica se resume en tres direcciones. Una ha sido actuando porque me gusta. Tengo dos personajes, uno es Ya-Lipú que me ha llevado a sitios en los que jamás hubiera imaginado estar y otro es Leonardo, que ha sido la antítesis totalmente. Es todo gestual y con él también he estado en muchos sitios y he obtenido un premio mundial en Alemania. Otra,como consultor mágico para más de 140 programas televisivos, destacando los realizados junto a Luis de Mato. Por otro lado, la organización del Festival Mágico de Valladolid y las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora.

¿De dónde vienen sus personajes?

—Leonardo viene inspirado en Leonardo Da Vinci, un personaje por el que tengo una gran admiración, que me animó a crear Gary Ouellet con el que tuve el honor de trabajar y mantuve una gran amistad.

¿A qué edad entró en este mundo?

— Desde pequeño me empezaron a gustar los programas que daban en la tele y cuando salía un mago estaba allí fascinado; eso me decía mi padre porque yo no era consciente. Lo que si me marco fue ver dos actuaciones aquí, en Peñaranda de Bracamonte, una la del ventrílocuo Wences Moreno y otra la del mago Julio de la Peña del Rosal, Yu Li Pen, en cuyo homenaje tomé el nombre de Ya-Lipú. Tuve gran suerte.

Usted nació en un hogar de pasteleros de reconocido prestigio. ¿Aprendió el oficio?

— Yo ayudaba, porque había que echar una mano en casa y la manera era colocar los pasteles, rellenar los petit suisse, echar la crema... y con mi padre viajé muchísimo por ejemplo a buscar materia prima a la cooperativa pastelera.

¿Cómo se define, como mago, ilusionista,.?

—Me gusta más la palabra mago, lo que pasa es que tiene más connotaciones como el misticismo, pero es lo mismo que ilusionista o prestidigitador. Para mi es más bonita la palabra mago.

¿Sigue creyendo en la magia?

—Creo en crear ilusiones, porque los magos digo yo que tenemos una profesión muy honesta porque partimos de la base de que decimos a la gente: «te voy a engañar, pero además el engaño que te hago es para crearte una ilusión». Además es una profesión bonita. De alguna forma la magia es una profesión generosa porque no tiene sentido si solo la haces para ti, cuando la haces estás pensando en que se ilusionen, en un momento determinado, tus espectadores.

Es bonito eso de crear ilusiones.

—Y más en momentos como los que estamos pasando. La magia crea ilusión incluso en los momentos más difíciles.

¿Qué sentidos tienen más desarrollados los magos?

— Hay compañeros de profesión que son super habilidosos. Pero yo creo que lo fundamental sobre todo es la comunicación. Es un arte escénico de comunicación. Es una cosa que estamos defendiendo los magos españoles, que es un arte escénico. No es que esté metido en otro. En los papiros egipcios ya se hablaba del mago Djedi, 2.500 años antes de Cristo. Es un arte escénico porque el fundamento es comunicar a otros.

¿Cuál es el estado del mundo de la magia?

—Ahora hay un gran desarrollo de la magia de calle porque es un arte que también se puede desarrollar en la calle pero tiene diferentes connotaciones si se hace en un salón, en un teatro o en la calle. Lo bueno que tiene la magia es que hay tantos tipos y maneras que prácticamente se puede hacer en cualquier lugar. De hecho en el congreso mundial de magia que ahora nos hemos juntado entre 2.000 y 3.000 magos lo hacemos cada tres años, y ha habido una inclusión dentro del concurso que ha sido magia online y magia de calle. He tenido la suerte, el trabajo que me ha supuesto incluso irme antes, porque me nombraron jurado. Ha sido una experiencia nueva y muy bonita.

¿Hay algún número por el que se le recuerda especialmente?

—Cree un efecto que se llama The Enigma. Se trata de una rutina de Magia de Cerca que consta de cinco fases, en la que un cordón y una cadena penetran sus dedos en condiciones imposibles. Lo hice para una conferencia tipo TED para 33 pensadores enfocada en que la magia tiene que ser para el público.