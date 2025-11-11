Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Benjamín Madrid, Eloy Ruiz y Javier Iglesias hablan con las alumnas de la AFE. J.H.

Macotera pone en valor su programa de formación en atención sociosanitaria con empleo garantizado

La Junta y la Diputación destinan más de 300.000 euros a formar a diez personas desempleadas

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Macotera

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:58

Comenta

Tres administraciones, la local de Macotera, la provincial de Salamanca y la regional de Castilla y León han unido sus fuerzas en una AFE que aseguran tiene «100 % de empleabilidad asegurada». El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; y el alcalde de Macotera, Benjamín Madrid, junto a otros ediles del municipio han visitado este martes a las 10 personas que se forman gracias a la AFE de atención sociosanitaria de Macotera, puesta en marcha en este municipio, gracias a la unión de fuerzas de estas tres entidades.

Se trata de un programa mixto de formación y empleo en el área sociosanitaria promovido por la Diputación de Salamanca y que tiene una duración de doce meses de formación teórica y práctica. Comenzó el 15 de marzo y terminará el próximo 15 de marzo.

La Junta ha destinado a este programa de formación y empleo 278.518 euros a esta acción que se suman a la aportación de 51.907 de la Diputación, lo que supone 330.426 euros.

Las personas que se están formando en este programa al concluir recibirán los certificados de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales y atención sociosanitaria a personas en domicilio.

«Este programa es un círculo virtuoso, lo que queremos es que se queden personas en los municipios a vivir, especialmente mujeres, porque hay oportunidades, el 100% de las personas que se formen en atención sociosanitaria van a encontrar empleo», ha dicho el presidente de la Diputación.

Eloy Ruiz ha destacado que «este año la Junta ha destinado 3,8 millones de euros a subvenciones para que las entidades locales y sin ánimo de lucro desarrollen programas mixtos de formación y empleo. La Junta promueve este año en Salamanca 35 proyectos que suman un total de 7,5 millones de euros y en los que participan 362 personas desempleadas. «Este esfuerzo facilita la inserción laboral, beneficiando tanto a las personas desempleadas como a la ciudadanía en general», ha indicado el delegado territorial.

De estos 35 programas, cuatro son promovidos por la Diputación de Salamanca. Dos de ellos están dedicados a la especialidad sociosanitaria en Macotera y en Linares de Riofrío durante doce meses. También se está ejecutando el programa 'Sierra de Garcibuey' dedicado a la formación en el área de desarrollo turístico, con ocho participantes que desarrollarán su actividad durante nueve meses. Además la Diputación también desarrolla el programa 'Diputación de Salamanca Ciudad Rodrigo entre fogones', con 12 participantes que reciben formación culinaria durante nueve meses.

«Por parte del Ayuntamiento os machacamos para traer cosas de este tipo a Macotera, dar la oportunidad a la gente de trabajar es lo más importante, enseñar a la gente un oficio para que se puedan defender», ha manifestado el alcalde dirigiéndose a los responsables de la Diputación y la Junta.

