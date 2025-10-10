Macotera planteará una posible modificación de la tasa de recogida de basuras

Jorge Holguera Illera Macotera Viernes, 10 de octubre 2025, 17:26 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Macotera ha acogido este viernes la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes. Entre los asuntos tratados se ha abordado la votación Cintia Tatiane Alves da Hora como jueza de paz sustituta. Los ediles del equipo de gobierno del Grupo Popular han votado a favor. Los dos concejales del Grupo Socialista que han asistido al pleno, Teresa Bautista y Francisco Hernández,se han abstenido. La jueza de paz fue nombrada antes de verano, es Cristina Romero Castellano

El alcalde, Benjamín Madrid, ha informado de que en breve convocarán otro pleno extraordinario. El motivo es que se va a proceder a renovar el contrato de recogida de basuras con la Mancomunidad de Municipios Margañán. «En la Mancomunidad va a entrar un camión nuevo y se tiene que renovar el contrato de recogida, que hace muchos años que no se renueva, entonces va haber una diferencia de dinero bastante importante que va a repercutir en la recogida de basuras», ha detallado el alcalde. «Una vez que en la Mancomunidad se saquen las cantidades y el contrato, habrá que sacarlo a pleno, porque según la Ley no puede haber pérdidas y habrá que ajustar los precios», ha justificado el regidor.

La celebración del pleno ha contado con la participación de una nueva secretaria, que se incorporó recientemente al Consistorio.