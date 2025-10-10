Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concejales durante la celebración del pleno en Macotera J.H.

Macotera planteará una posible modificación de la tasa de recogida de basuras

Los ediles han nombra como jueza de paz sustituta a Cintia Tatiane Alves da Hora

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Macotera

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:26

Comenta

El Ayuntamiento de Macotera ha acogido este viernes la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes. Entre los asuntos tratados se ha abordado la votación Cintia Tatiane Alves da Hora como jueza de paz sustituta. Los ediles del equipo de gobierno del Grupo Popular han votado a favor. Los dos concejales del Grupo Socialista que han asistido al pleno, Teresa Bautista y Francisco Hernández,se han abstenido. La jueza de paz fue nombrada antes de verano, es Cristina Romero Castellano

El alcalde, Benjamín Madrid, ha informado de que en breve convocarán otro pleno extraordinario. El motivo es que se va a proceder a renovar el contrato de recogida de basuras con la Mancomunidad de Municipios Margañán. «En la Mancomunidad va a entrar un camión nuevo y se tiene que renovar el contrato de recogida, que hace muchos años que no se renueva, entonces va haber una diferencia de dinero bastante importante que va a repercutir en la recogida de basuras», ha detallado el alcalde. «Una vez que en la Mancomunidad se saquen las cantidades y el contrato, habrá que sacarlo a pleno, porque según la Ley no puede haber pérdidas y habrá que ajustar los precios», ha justificado el regidor.

La celebración del pleno ha contado con la participación de una nueva secretaria, que se incorporó recientemente al Consistorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colisión entre dos turismos en Calzada de Don Diego
  2. 2 El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas
  3. 3 «Temía que me echaran del trabajo por mi enfermedad»
  4. 4 Se reactiva la compra de kits de emergencia ante la amenaza de apagones
  5. 5 Un trabajador, evacuado en helicóptero tras caer de un andamio en Tarazona de Guareña
  6. 6 Detenida una mujer por realizar hasta once compras con una tarjeta bancaria de la que no era titular
  7. 7 «La presencia del jabalí y el corzo es un problemón, te lo destrozan todo»
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 9 de octubre
  9. 9 Avenida se desmelena y estrena su casillero de triunfos a lo grande: 73-92 en Atenas
  10. 10 Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Macotera planteará una posible modificación de la tasa de recogida de basuras

Macotera planteará una posible modificación de la tasa de recogida de basuras