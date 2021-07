La petición de un cribado masivo para detectar casos “ocultos” de la covid en Macotera formulada por su alcalde, Antonio Méndez, el pasado día 8 sigue sin respuesta, tal y como han confirmado desde el Ayuntamiento donde no ocultan su indignación al sentirse “ninguneados” por la Junta.

Diez días después de que el regidor remitiera la solicitud a la Gerencia de Atención Primaria después de que Macotera encabezara la incidencia covid a 14 días en la provincia salmantina con 1.079 casos por cada 100.000 habitantes y que incluso esa cifra siguiera subiendo hasta los 1.668 casos por 100.000 habitantes no sólo no se ha realizado el cribado si no que ni tan siquiera han recibido contestación.

Los últimos datos hechos públicos por la Junta con fecha del pasado viernes 16 seguían colocando a Macotera en una situación complicada, sólo superada por Monterrubio de la Armuña (1.508 casos), y con una incidencia de 1.472 casos por 100.000 habitantes, nivel de riesgo muy alto y siete casos detectados en la última semana.

La preocupación a pie de calle por el aumento de casos que se está produciendo en los últimos días en la villa macoterana es más que evidente y los vecinos tampoco entienden qué criterios se siguen para que la Junta haga un cribado en un municipio teniendo en cuenta que la semana pasada se hizo uno en Paradinas de San Juan, en la misma comarca de Peñaranda.

Fuentes de la Gerencia consultadas por LA GACETA esta misma semana sólo explicaron que “la petición de Macotera se estará valorando y le dirán a su Ayuntamiento lo que sea”, aunque esa respuesta sigue sin llegar hasta este momento.