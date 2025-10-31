Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Concejales reunidos en el pleno. J.H.

Macotera aprueba una subida de 18 euros anuales en la recogida de basuras

El recibo semestral será de 29 euros

Jorge Holguera Illera

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:54

Comenta

Los macoteranos pagaran 18 euros más al año por el servicio de recogida de basura debido a la nueva adquisición del camión por parte de la Mancomunidad Margañán.

Los concejales reunidos en sesión extraordinaria de pleno han aprobado la subida que se verá repercutida semestralmente en 9 euros más con la abstención de los ediles del PSOE. La nueva tasa será de 29 euros al semestre.

