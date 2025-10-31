Macotera aprueba una subida de 18 euros anuales en la recogida de basuras El recibo semestral será de 29 euros

Jorge Holguera Illera Viernes, 31 de octubre 2025, 13:54

Los macoteranos pagaran 18 euros más al año por el servicio de recogida de basura debido a la nueva adquisición del camión por parte de la Mancomunidad Margañán.

Los concejales reunidos en sesión extraordinaria de pleno han aprobado la subida que se verá repercutida semestralmente en 9 euros más con la abstención de los ediles del PSOE. La nueva tasa será de 29 euros al semestre.