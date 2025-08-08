Luz verde ambiental de la Junta a la segunda planta de biogás en Doñinos Se ha previsto que se levante en la zona industrial de El Mirador

Doñinos de Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025

La segunda de las tres plantas de biogás que se están tramitando en la localidad de Doñinos de Salamanca ha logrado la autorización ambiental de la Junta, algo que supone un paso más para la futura implantación de estas empresas en el municipio.

En este caso se trata de una planta de gas renovable mediante digestión anaerobia para transformación de subproductos y residuos orgánicos agroindustriales y biorresiduos cuyos trámites arrancaron en 2023.

Esta autorización supone que la empresa interesada cuenta con un plazo de cinco años para poner en marcha la actividad. La autorización ambiental recibió alegaciones del Consistorio de Villamayor y la asociación Ecología y Libertad, que no se han estimado en este trámite.

El punto en el que se ha previsto que se ejecute la instalación es la calle río Órbigo, que está ubicada en el polígono industrial El Mirador de la localidad de Doñinos.

La capacidad de tratamiento que se ha previsto para la planta será de 40.000 toneladas anuales y la superficie de la instalación serán 6.075 metros cuadrados.

En la localidad de Doñinos, en distintos momento de su tramitación, hay previstas tres plantas de generación de gases industriales. La más potente de ellas cuenta con casi 450.000 metros cuadrados de superficie reservada y las primeras previsiones que la empresa apunta en el proyecto, que tiene una fase de construcción estimada en diez meses, es que el inicio del funcionamiento se pueda llevar a cabo en 2026 y que se generen una treintena de puestos de trabajo.