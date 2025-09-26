Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los vecinos de Lumbrales durante la comida solidaria D. S.

Lumbrales recauda 3200 euros en la celebración de la comida popular benéfica en favor de los damnificados por el incendio forestal de Cipérez

Esta actividad estuvo enmarcada dentro de los actos del mes de agosto en el municipio

D. Sánchez

Lumbrales

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:26

Tras la celebración de la comida popular el pasado 30 de agosto, el Ayuntamiento de Lumbrales ha iniciado los contactos para destinar el importe íntegro recaudado, 3224 euros, para contribuir con los afectados por el incendio forestal de Cipérez. La venta de 900 papeletas, junto a los donativos de vecinos del pueblo, ha supuesto una recaudación total de 3224 euros, una participación muy superior a las celebradas años anteriores.

Este año, el Consistorio hizo público días antes que la recaudación de papeletas de la comida popular sería íntegra para contribuir a paliar los efectos que el incendio forestal de Cipérez causó en el territorio, donde se vieron afectados vecinos de más de una decena de municipios. Una vez contabilizada la recaudación, el ayuntamiento ha iniciado los contactos con ayuntamientos afectados, asociaciones ganaderas y particulares, para ver cuáles son las demandas y destinar el dinero en lo más importante.

Tras escuchar las peticiones y demandas de los afectados, el dinero se destinará en comida para el ganado, paja y pienso, para los afectados, que será coordinado con los ganaderos locales que ya ha realizado donaciones.

