Luisa de Paz, alcaldesa de Vitigudino: “Dotar al pueblo de servicios es hacerlo atractivo para cualquiera”

La legislatura avanza y la atalaya que supone el Ayuntamiento cabecera de una comarca tan amplia y tan caracterizada como la que hace frontera con nuestro vecino Portugal, sirve a la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz para opinar camino de los tres años de legislatura.

¿Vitigudino es un reto como pueblo y como cabecera de comarca?

- Nunca había pensado en tener un puesto político, siempre me han gustado los trabajos que he desempeñado y aunque he tenido oportunidades para pasar el plano político nunca pase es línea. Sin embargo, desde que fijé me residencia permanente aquí, tome conciencia de la realidad, de los problemas, y de que es posible revertir un poco la situación que existe, con trabajo y con gente implicada en ese trabajo. Era un reto al principio y ahora lo siento como una responsabilidad. Quiero sacar adelante proyectos que pongan a Vitigudino donde debe estar...

Los proyectos no surgen de la nada y supongo que tienen “tiempo de cocción”. ¿Ha tenido tiempo para poner en pie propuestas en firme?

- En primer lugar los proyectos deben surgir de la necesidad. Las necesidades te las da el conocimiento no solo del pueblo sino de la comarca en la que se encuentra. Es una comarca grande que necesita servicios públicos y muchos de ellos están en Vitigudino. En ese sentido el Ayuntamiento de Vitigudino tiene que tener una relación fluida con Diputación y Junta de Castilla y León. Los contactos de trabajo son estrechos y ambas instituciones entienden la importancia del pueblo y de la comarca. Eso facilita extraordinariamente la puesta en marcha de algunas propuestas que hemos hecho.

¿Propuestas concretas para poner en marcha?

- Efectivamente. Fijándose en las necesidades que yo veo es fácil saber las propuestas que hago. Me preocupa mucho la edad de la población y sus necesidades de atención. La generación de jubilados que viven en toda la comarca necesita atención y cuidados. Es una generación que lo ha dado todo y ahora tienen que tener una vida plena. Casi todos tienen sus hijos ya fuera desde hace muchos años. Por eso hicimos un curso con ocho personas para formarlas en cuidados y atención a los mayores. Por cierto las ocho personas que hicieron el curso han resultado ser brillantes y están capacitadas para el desempeño de los cuidados. Tanto los organizadores como los docentes y por supuesto las alumnas han hecho un magnífico trabajo que nos valió la enhorabuena de la Junta de Catilla y León.

Vamos a seguir poniendo en pie propuestas para el cuidado y atención de toda nuestra población de Vitigudino y de eso se tiene que beneficiar la comarca.

Habla mucho de la comarca, al mismo nivel que Vitigudino...

Yo me debo a Vitigudino y todas las propuestas son para Vitigudino pero hay que saber porqué Vitigudino está donde está. Es un cruce de caminos y ha vivido siempre de los pueblos de alrededor. Y ese papel tiene que reforzarlo. No nos podemos quedar en el discurso. Hay que tener acciones concretas. Lo que es bueno para Vitigudino es bueno para la comarca. Y dotar al pueblo de servicios es hacerlo atractivo para cualquiera, que venga de fuera de un pueblo a veinte kilómetros de aquí.

¿Algún ejemplo concreto?

Pues por ejemplo queremos ir a FITUR. La primera vez que fuimos llegamos a concretar la posibilidad de traer grupos de turistas que finalmente se frustró por la pandemia. El año pasado no fuimos por la misma causa. Pero este año vamos a volver. Queremos traer gente a Vitigudino, y que conozcan nuestra hostelería y desde aquí que se muevan por la comarca. Pueden navegar por el Duero, pasar a Portugal, hacer el camino de hierro o visitar una ganadería de toros bravos. No me diga que podemos quedarnos en casa sin ir a Madrid a contar que desde Vtitigudino podemos hacer todo eso. Creo que estamos obligados a ello. Tengo una posición firme en este tema y quiero salir a buscar a la gente, no podemos esperar sentados llorando por la España vacía. Si está vacía seguramente es porque no hemos hecho todo bien. Hagámoslo ahora siempre que tengamos oportunidad.

Eso se parece a estimular la iniciativa privada...

Hay una parte de proyectos que tienen que ver con los servicios públicos y como he dicho la sintonía contra el presidente de la Diputación Javier Iglesias y con el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco es total. Espero que se puedan cumplir las propuestas que hemos planteado y las podamos anunciar y ejecutar en breve.

Pero hay otra parte diferente de los servicios públicos que es que igual que le digo que hay que ir a FITUR a traer visitantes y turistas y hablar de todo lo que tenemos como pueblo y como comarca, también tenemos que ir a traer empresarios que le den vida al pueblo con sus inversiones. Y en esto también tengo una posición firme. Está muy bien reclamar ayudar al Estado porque somos una comarca con una alta despoblación. Pero yo lo que quiero es población que pueda desarrollar su vida aquí, y la población necesita trabajo, y el trabajo lo dan los empresarios. Son importantes las ayudas pero eso es darse por vencido. Antes que dar ayudas hay que intentar dar trabajo. Una población en edad de trabajar tiene que trabajar. Y eso genera una vida económica y consumo en el pueblo que genera un tejido económico y social que es lo que revierte la despoblación. Tenemos magníficos empresarios locales de todos los sectores, pero hay que intentar que haya más de dentro y de fuera. Y si hay que ir a buscarlos, los iré a buscar personalmente.

¿Cree que puede convencer a empresarios de fuera a venir a Vitigudino a invertir?.

Tengo el firme propósito de hacerlo y la convicción de conseguirlo. Yo no necesito la política para nada, es más le confieso que tengo momentos en los que me pregunto por qué dí este paso sin ninguna necesidad, especialmente cuando tienes que enfrentar problemas graves, y situaciones incomodas, o desencuentros personales para los que no hay una solución fácil. Eso que también es un reto, genera un malestar que es muy incomodo. Ser alcaldesa de un pueblo es estar expuesta públicamente a cualquier crítica, a veces desde el desconocimiento pero también es verdad que es muy satisfactorio cuando me saludan por la calle agradeciendo cualquier gestión que hemos hecho para resolver problemas cotidianos. Digamos que es la recompensa por tantas horas de preocupación.

¿O sea que no siempre duerme bien?.

Le aseguro que dormía mucho mejor antes y que tenía más tranquilidad para leer que es una de mis pasiones. Pero tomé la decisión de estar aquí y no puedo defraudar a los votantes de la lista por la que me presenté que es la del Partido Popular. Espero que al final merezca la pena y la gente tenga la oportunidad de verlo.

Volvamos a la captura de empresarios...

Captura no, seducción... Hay que seducir al mundo de la empresa y ver que esta zona está llena de oportunidades. Pero son los empresarios que tienen un talento especial para ver las cosas y una valentía única para arriesgar, a los que hay que mostrarle nuestras fortalezas, garantizando facilidades para que hagan su negocio.

He dicho alguna vez que este capitalismo en el mundo rural es un capitalismo de alta rentabilidad social. Imagine que traemos una empresa que da 15 puestos de trabajo. Lógicamente serán empleos para gente de la zona o para gente que tenga que venir de fuera a quedarse aquí. Son unas cuantas familias, que pueden tener niños, vivirán aquí, se tomarán un café, visitarán la zona, harán la cesta de la compra aquí... dígame ¿qué es lo que no se entiende de esto? Eso contribuye a un tejido económico que es el sustento de un tejido social activo y dinámico. Yo quiero eso para Vitigudino. Y lo veo así. Habrá quien se quiera conformar con las ayudas solo. Yo no pienso así.

De momento cualquier empresario que lea esta entrevista sea de Vitigudino o de fuera que sepa que estoy a disposición de cualquier idea que genere actividad económica. Y mi equipo sabe que si nos enteramos de algún empresario que está pensando en ubicar una empresa, lo vamos a buscar para intentar traerlo.

Eso me recuerda que se anuncia la formación de un partido político con todas las asociaciones que defienden políticas activas para la España vacía.

¿Otro partido político? ¿De verdad creemos que otro partido político es lo que necesita este país? ¿y que va a hacer algo por alguna España, la vacía, la llena, o cualquiera...?

Creo que desde la transición a la democracia, esta es la legislatura en la que más partidos políticos hay en el parlamento. El gobierno es sostenido por muchos partidos que cada uno impone sus reivindicaciones a la hora de los presupuestos en un chantaje continuo... Y ahora quieren hacer un partido solo para la España vacía... A mí me parece que sobran partidos y faltan ideas y hombres y mujeres de Estado que tengan talento para impulsar entre todos, gobierno y oposición, este país que se llama España y que merece la pena. Yo tengo el compromiso de trabajar desde una parcelita pequeña que se llama Vitigudino. Y no me apea nadie de ese compromiso, mientras sea alcaldesa. Y por cierto, yo sí sé lo que es la España rural con poca población, y sé los problemas que tiene pero también la veo llena de muchas cosas. Que no nos demonicen.

¿Habrá anuncios de alguno de esos proyectos en esta legislatura?

De momento lo que hay es trabajo. Soy más de trabajo que de anuncios. A primera hora de la mañana se me puede ver entrar en el Ayuntamiento. Pero evidentemente cuando haya algún logro de tantos meses de trabajo lo contaremos y claro lo haremos en esta legislatura. Mi compromiso fue esta legislatura.