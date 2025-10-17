Un lugar en el que el tiempo y la vida se mueven a otro ritmo

El salón con chimenea y zonas para relajarse en La Centenaria.

Hay temporadas en que el reloj no da tregua. Las semanas se encadenan unas con otras y los días festivos parecen un espejismo en mitad del calendario.

Pero entonces, de pronto, aparece una fecha en rojo, un respiro largamente esperado. El cuerpo lo sabe antes que la mente: toca escapar.

Escapar del ruido, del tráfico, del ritmo que no deja espacio para el silencio. Y en ese instante surge el deseo de un refugio rural, de un lugar donde el aire huela a tierra húmeda y a leña recién encendida; donde el pan del desayuno tenga corteza gruesa y sabor a pueblo, y el descanso sea tan natural como el paisaje que lo rodea.

Ese lugar existe. Se llama La Centenaria, y se encuentra en Alaraz, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, donde el tiempo se mueve a otro ritmo y la vida sabe mejor. Entrar en ella es cruzar un umbral invisible, pasar del ruido a la calma. Todo invita a bajar el ritmo, a mirar sin prisa, a escuchar el silencio que aquí suena distinto.

Ampliar Mesa de pin pon, piscina y jardín, para disfrutar del tiempo de ocio.

Un espacio del siglo XVIII que se disfruta en el XXI

Antigua casona de labranza del siglo XVIII, restaurada con cariño y respeto, conserva el carácter robusto de la piedra y la madera, pero abre sus puertas con todas las comodidades modernas: amplias estancias, cocina equipada, calefacción, chimenea, piscina y un jardín que invita a las sobremesas eternas.

Cada rincón respira historia. Las vigas de madera, los suelos de piedra y baldosas de barro cocido, los muebles restaurados… todo cuenta algo. Es como si la casa recordara a cada huésped que está pisando un pedazo de Castilla auténtica.

La Centenaria puede alojar hasta doce personas en sus seis habitaciones, amplias y acogedoras, que combinan el sabor rústico con la comodidad de los tiempos actuales.

Ampliar La espectacular entrada conserva el sabor de una casa de labranza del siglo XVIII.

El salón con chimenea es el corazón de la casa: ideal para charlas infinitas al calor del fuego. Fuera, un jardín con piscina y barbacoa, un lugar para comer al aire libre, disfrutar de juegos o simplemente mirar el cielo estrellado.

Los más pequeños también tienen su propio rincón —un parque infantil, futbolín, tablero de pin pon y juegos de mesa—, mientras los mayores pueden disfrutar de un buen vino o una buena lectura en el porche.

Junto a la casa, los visitantes pueden descubrir un museo etnográfico, una pequeña joya local donde se conservan herramientas, objetos y recuerdos de la vida rural de antaño. Un complemento perfecto para quienes disfrutan conociendo las raíces del lugar y la historia que late detrás de cada piedra.

El pueblo invita al paseo tranquilo: su iglesia de Ntª Sra. de las Nieves, la ermita del Santo Cristo del Monte, las fiestas del Lunes de Aguas o de la Virgen de las Nieves, donde la jota castellana vuelve a sonar como antaño.

Los amantes del senderismo y de la bicicleta encontrarán rutas suaves y paisajes abiertos; los que buscan sosiego, bancos de piedra donde mirar el horizonte sin pensar en nada.

Y para los que no pueden resistirse a una escapada cultural, Peñaranda de Bracamonte, Alba de Tormes o la monumental Salamanca están a menos de una hora. Pero lo cierto es que pocos sienten la necesidad de irse: La Centenaria conquista.

La Centenaria está pensada para vivir momentos que se quedan grabados: familias, grupos de amigos, reuniones o escapadas realmente especiales.

Sus amplios espacios, la privacidad y el entorno convierten cualquier fin de semana en una experiencia memorable.

Aquí se celebran cumpleaños, comuniones, bodas, concentraciones, convivencias laborales, y todo tipo de encuentros que dejan huella. Por eso, muchos visitantes regresan cada año. Y cuando llega la hora de marcharse, uno siente que ha recuperado algo más que el descanso: ha vuelto a respirar.

La Centenaria Casa Rural

C/ Pedraza, 17

37312 - Alaraz (Salamanca)

923 28 15 31

www.lacentenariadealaraz.es