Un lugar privilegiado junto al Tormes en Puente del Congosto

Pocos lugares como Puente del Congosto pueden presumir de la conjunción de patrimonio y naturaleza en un mismo espacio. Y es que, como el propio nombre de la localidad señala, el puente medieval es el símbolo del pueblo, unido, como no, al río Tormes que ayuda a cruzar.

La villa tiene el reconocimiento como conjunto histórico artístico desde octubre de 2019 y, además del patrimonio histórico, cuenta con un rico entorno natural en el que el río es el principal exponente. Es el lugar elegido por los bañistas en verano para darse un chapuzón, es uno de los lugares donde el avistamiento de aves es posible y es un lugar que invita a recorrer a pie o en bici. Y todo ello, junto al casco urbano, el puente medieval, el castillo de los Dávila, que tiene sus orígenes en el siglo XII, y su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Elementos todos ellos que hacen de la localidad un elemento atractivo para visitar en cualquier época del año porque el río resulta atractivo en todo momento y, su patrimonio arquitectónico, aún más.

La restauración del puente medieval o del edificio de La Alhóndiga son otros de los avances que ha llevado a cabo la localidad para convertirse sin duda alguna en unos de los referentes del turismo en la provincia. Cuenta para ello con otros atractivos que se han ido añadiendo a lo largo de estos años, como el Museo de la Trashumancia ubicado en la planta baja de La Alhóndiga, que permite realizar un recorrido por la historia del paso de los ganados por la localidad y, como no, por su puente. Un paso obligado para miles de ovejas a lo largo de los siglos que dejaron ese legado en forma de caminos como la Cañada Real Soriana Occidental.

