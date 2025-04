«Lucho por amor a Asier»

EÑE/ Paula Zorita Aldeatejada Lunes, 31 de marzo 2025, 17:31 Comenta Compartir

Beatriz Ramos lleva cuatro años de lucha por visibilizar el autismo en su municipio, Aldeatejada; pero lleva ocho, los años que tiene su hijo Asier, siendo consciente de que es una realidad que continúa resultando un tabú para la gran mayoría de la sociedad.

Desde su humilde experiencia, esta 'madre coraje', no se cansa de advertir que «queda mucho por hacer, los niños con autismo son muchísimo más que un diagnóstico y es un trabajo de todos demostrarlo». Gran parte de su preocupación es «qué va a pasar con Asier una vez salga de su círculo en el colegio, que es su lugar seguro», explica. Y es que, según reconoce: «La sociedad no es un lugar ideal para quienes no comprenden los dobles sentidos o no tienen ni un ápice de maldad».

Mientras el momento de 'volar' de Asier llega, Beatriz se afana por explicar qué es el Trastorno del Espectro Autista, y lo hace, como ella misma afirma, «desde el amor que siento por mi hijo, eso es lo más bonito que tenemos y es lo que me mueve a seguir luchando». Ramos asegura haber «dejado de lado» su vida; «las madres de niños como Asier nos convertimos en cuidadoras y siento que la sociedad continúa juzgándonos, es algo agotador», afirma.

Asier ha llegado a sus ocho años siendo un niño completamente feliz: «En el colegio pocos son los niños que no le saludan, incluso los más mayores le tienen cariño». La madre de este pequeño con TEA, siente orgullo al decir que «al final, tratar con Asier es algo enriquecedor para todos; yo lo veo así, tanto para otros alumnos como para el propio profesorado, porque es el único con TEA en el centro y tienen ocasión de aprender los unos de los otros».

Una cita bajo el lema 'Cambia tu mirada' en Aldeatejada

El próximo dos de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo. Por esta razón, el día 6 de abril, se celebrará en el centro de día de Aldeatejada la cita 'Cambia tu mirada', en la que Beatriz Ramos lleva tiempo trabajando: «Todavía hay que crear más conciencia», explica.

A partir de las 17:00 horas, la propia Beatriz dará una charla sobre el TEA y luego estará acompañada por la musicoterapeuta en atención temprana y especialista en autismo, María García Bernal. A continuación se proyectará el corto 'Float' y un vídeo sobre los testimonios de otras madres con hijos afectados por este trastorno. Posteriormente habrá divertidas actividades infantiles.

Temas

sociedad

Aldeatejada

Actividades