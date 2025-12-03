Así luce La Covatilla a pocos días de su apertura tras la nevada de esta noche La estación bejarana se prepara para recibir a los esquiadores con la mirada puesta en su modernización

TEL Béjar Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

La estación de esquí de La Covatilla ha amanecido cubierta con un manto blanco que anticipa la próxima apertura de sus pistas. Desde su inauguración oficial en 2001, la estación ha vivido aperturas tempranas en varias temporadas, entre ellas las de 2005-2006, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y la más reciente en 2016-2017, cuando las instalaciones comenzaron a recibir a los esquiadores antes del puente de diciembre.

No obstante, la estación también ha registrado aperturas tardías, siendo la más retrasada la del 22 de febrero de 2015, con cierre de pistas poco más de dos meses después, el 24 de abril. La temporada más corta fue la 2019-2020, con apenas dos días de actividad, los días 25 y 26 de enero. Por el contrario, la temporada 2017-2018 se convirtió en la más extensa, con casi cinco meses de funcionamiento, del 22 de diciembre al 6 de mayo.

El retraso en la apertura de algunas temporadas ha estado ligado históricamente a la llegada tardía de la nieve y a las bajas temperaturas. Este año, sin embargo, la estación ya luce cubierta de nieve y se espera que abra sus puertas en los próximos días, ofreciendo a los visitantes las primeras pistas de la temporada.

Paralelamente, el equipo de Gobierno trabaja en un proyecto de modernización y desestacionalización de La Covatilla, financiado con fondos de la Reindustrialización, cuyo plan cumple este mes siete años desde su aprobación. PSOE y Tú Aportas han mostrado su intención de retomar el proyecto del centro deportivo previsto hace tres años, en un intento de reforzar la infraestructura y el atractivo de la estación bejarana para los próximos años.