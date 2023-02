Los recuerdos del grave accidente ferroviario en Villar de los Álamos: “Usé las lonas de las camas para cubrir a los fallecidos”

Cuando logró llegar al paso a nivel en el que se había producido el choque, recuerda que enseguida tuvo que “reaccionar y ponerme a organizar puesto que los Guardias que venían en el tren, uno había fallecido y el otro estaba malherido”. Moro afirma que “aunque tan solo tenía 17 años, en el cuerpo se recibe una formación muy completa como para actuar en determinadas situaciones; comencé por sacar heridos, y a los fallecidos los fuimos colocando en el suelo, ya con ayuda de la gente de los pueblos cercanos y de otro Guardia Civil”. Este héroe “sin capa”, recuerda también que arrancó “las lonas de las camas de los vagones de primera clase para ir cubriendo a los fallecidos”.

La ayuda se demoró “dos horas”, asegura Julián Moro, y “yo también salía a la carretera y paraba a coches para que transportasen heridos a Salamanca”. De lo vivido, asegura que “quedan recuerdos y también secuelas”, Moro se acuerda en innumerables ocasiones de una pequeña que se encontraba al lado de su tía y una amiga que “era rubia, preciosa” y la vio con los ojos abiertos. En un primer término pensó que estaba viva, pero “había fallecido, vi situaciones horrorosas”, asiente.

También menciona a una mujer cuya pierna estaba atravesada por una estaca de madera de los asientos: “Ella me pedía que me encargase de su hija, y yo solo pensaba en que ella estaba herida y no sabía qué hacer, si sacarle la estaca o no... la verdad que fue muy duro y me emociono al pensar en ello”.