Los pueblos de Salamanca inmunes al coronavirus

La crisis del coronavirus ha centrado la atención en las personas fallecidas, en los contagiados y en la falta de medios de los profesionales. Hay otras cuestiones que pasan más desapercibidas, como es el hecho de que numerosos pueblos de la provincia que llevan confinados desde hace un mes no tengan a ningún vecino infectado.

Muchos de los alcaldes de estos pueblos abogan por la salida escalonada del confinamiento y creen que son estos pueblos, en los que hace un mes que no entra nadie más allá del panadero o el vendedor ambulante, los que puedan salir antes a la calle o a los huertos. Hay casos en los que, ni por esas, se cruzarían con vecinos. Eso sí, creen que ha de hacerse con unas garantías, como señala Jesús Ángel Sánchez, de Pizarral: “Hablar de desconfinamiento en estos momentos es plantear hipótesis; si realmente se hiciera así, empezando por los pueblos pequeños, el Gobierno debería de proporcionar los test suficientes para hacer las pruebas a todos los vecinos y comprobar que se encuentran libres del virus y de esa manera iniciar el desconfinamiento de forma segura”. En la misma línea, Manuel Ramos, alcalde de Berrocal, señala que “hasta que más del 60% de la población total no sea inmune no se debe levantar el desconfinamiento porque estaríamos expuestos a rebrotes brutales, salvo que se encuentre una vacuna eficaz que nos inmunice”.

Otra cuestión se encuentra en la llegada de los visitantes externos. Ahí coinciden todos en que primero sería la salida en el pueblo y, más adelante, pero con muchos controles y condicionantes, permitir la llegada de visitantes.

Las autoridades sanitarias no ofrecen datos por municipio, pero hay áreas como la zona básica de salud de Guijuelo con muchos pueblos a salvo. Curioso es el caso de las tierras del antiguo Señorío de Salvatierra: no hay casos en Aldeavieja, Salvatierra, Montejo, Pizarral, Berrocal, Palacios o Casafranca, entre otros de la zona.

Puente del Congosto, una de las localidades salmantinas sin casos

Una de las localidades más grandes de la zona básica de salud de Guijuelo que no tiene personas con positivo es Puente del Congosto. Tampoco la vecina localidad de El Tejado o la entidad local menor de Bercimuelle.

Se trata de un municipio con mucho movimiento de visitantes porque tiene un notable censo de segundas residencias e incluso negocios dedicados a la hostelería y las despedidas de solteros que, en otras circunstancias, llenarían el pueblo con grupos de jóvenes realizando juegos y gymkanas. Pero nada de eso sucede ahora, el confinamiento ha funcionado y, como señala el alcalde de la localidad, Ángel Rosado, “la gente ha sido responsable en no ir al pueblo. Nosotros desde el principio insistimos y creo que se hicieron las cosas bien”. Con un Ayuntamiento y asociación vecinal y de amigos activos en las redes, se ideó un lema para que los muchos hijos del pueblo que viven fuera o dueños de segundas residencias no acudieran al municipio por responsabilidad: “Si quieres a tu pueblo, no vengas”. Parece que funcionó porque ni en la pasada Semana Santa hubo el temido movimiento de visitantes. Y ello pese a que Puente del Congosto se encuentra incluso en la carretera SA-102, que comunica directamente con Madrid a través de Ávila. No hubo problema. Los chalés o las casas de los abuelos tendrán que esperar para el verano, dentro de lo posible y de la evolución de los acontecimientos, para poder reabrirse.

En cuanto a la salida del confinamiento, Ángel Rosado, habituado a conocer realidades diferentes por toda España, cree que “debería hacerse a escala diferente y lo suyo es que se adaptase a cada circunstancia. Se han hecho normas generales y como estamos con miedo se cumplen, pero, por ejemplo, el tema de los huertos no está claro. En Extremadura se deja como complemento a la pensión de muchas personas, pero en Castilla y León, no”. Se refiere con estas palabras a que las medidas de desconfinamiento no pueden ser las mismas en ciudades como Madrid, Salamanca e incluso Béjar, que en pueblos como Puente del Congosto o Bercimuelle, donde ya de diario es muy poca gente la que reside.

En cuanto al control de la situación, el alcalde pone de manifiesto que “hemos hecho bandos con las prohibiciones, recordatorios o desinfecciones dos veces a la semana. Vienen los bomberos de Guijuelo por mediación de la Diputación y luego nuestros alguaciles dan un repaso. También hemos comprado 300 mascarillas online y tenemos intención de repartirlas por las casas”. En definitiva, una labor intensa en la que todos han puesto de su parte para que Puente del Congosto, que llena su playa cada día del verano, siga a día de hoy sin ningún vecino o residente afectado por el coronavirus. Un remanso de paz que mantiene a salvo a sus vecinos pese a que, como en todos sitios, la gente vive con incertidumbre

Poveda de las Cintas, la burbuja limpia en la zona de Peñaranda

Poveda de las Cintas es, a día de hoy, la burbuja limpia del coronavirus en la comarca de Peñaranda que agrupa un total de 33 pueblos, aunque vecinos de localidades de la zona como Rágama, apuntan a este periódico que "tampoco tienen ningún caso".

Con poco más de 200 vecinos empadronados, el Ayuntamiento está llevando a cabo desinfecciones periódicas en el municipio. “Tenemos una operaria municipal que se encarga cada dos o tres días de desinfectar las zonas a las que acude la gente, como la tienda, el centro médico y la farmacia y también hemos comprado mascarillas para repartirlas entre la población en los próximos días”, explicó ayer el alcalde, José María Monsalvo.

“Al principio de la cuarentena nos costó un poco controlar la situación y la Guardia Civil vino y estuvo alertando por megafonía de la obligación de cumplir el confinamiento. A raíz de eso no hubo más problemas”, añade el regidor. Poveda de las Cintas, afortunadamente, tampoco ha recibido gente de fuera que haya querido volver a su segunda residencia en el pueblo. “Tan sólo vino una chica antes del Estado de Alarma y ha estado en cuarentena en su casa”, señala el alcalde.

José María Monsalvo prefiere ser prudente respecto a los criterios para ir saliendo del confinamiento aunque en su pueblo no haya casos. “Cuando se pueda, lo primero será dejar salir a los niños en ratos cortos, controlados por adultos y protegidos con mascarillas”, comenta.

El entorno de Guijuelo, un oasis con poca población y libre de virus

La zona básica de salud de Guijuelo se caracteriza por ser una de las áreas de la provincia con una incidencia menor a la media de la provincia con un porcentaje de 1,18 personas por cada cien. Cifras que llaman la atención por el trasiego de la villa chacinera, que tiene un censo de 6.000 habitantes y una población flotante aún mayor.

Llama también la atención la existencia de una decena de pueblos entorno a la villa chacinera en la que no hay casos. Zona con poca población y poco movimiento de personas que han respetado las normas de confinamiento. La Cabeza de Béjar, Guijo de Ávila, Aldeavieja de Tormes, Salvatierra de Tormes, Montejo, Berrocal de Salvatierra, Pizarral, Palacios, Casafranca o La Puebla de San Medel forman ese cinturón de pueblos sin vecinos afectados. Hasta los últimos datos conocidos, La Tala, Fresnedoso, Puente del Congosto, Bercimuelle o El Tejado tampoco cuentan con infectados confirmados. Destaca en esta lista, Montejo, donde hay una residencia y sus habitantes están a salvo. Ni vecinos ni residentes están afectados y, según señala la coordinadora del centro de salud, Julia Castilla, “se han hecho las cosas bien, no es todo cuestión de suerte”. Lo confirman los alcaldes: los vecinos no salen de casa y los dueños de segundas residencias no han ido a ellas.