Los cañones de nieve de La Covatilla comienzan a funcionar para poder iniciar la temporada

A mayores, de momento, no se esperan nuevas precipitaciones en forma de nieve ya que se prevén cielos despejados aunque temperaturas bajas al menos durante esta semana y principios de la que viene. Por ello, el Consistorio de Béjar deberá recurrir a la producción artificial para completar los espesores.

El Ayuntamiento de Béjar trabaja en la preparación de zonas como Debutantes con la vista puesta en el inicio del programa de Bautismos Blancos organizado por la Diputación de Salamanca para llenar de escolares La Covatilla a partir del próximo lunes, 17 de enero. Esa es una de las fechas con las que trabaja aunque, de momento, no ha facilitado una fecha concreta para la apertura de las instalaciones para la práctica del esquí ya que depende de la evolución de las condiciones meteorológicas. En este sentido, el alcalde, Antonio Cámara, ha avanzado que los planes municipales pasan por fabricar nieve y, después, empezar a prepararla .

El atractivo de la nieve en la Sierra de Béjar es indudable. Pese al cierre de las instalaciones de La Covatilla, centenares de turistas y visitantes se acercaron durante el fin de semana hasta ese paraje para deslizarse por la nieve acumulada en el exterior de la estación de esquí. Fue en las jornadas del martes y miércoles, es decir, los días 4 y 5 de enero, cuando las precipitaciones en forma de nieve regresaron a la Sierra de Béjar tiñendo de blanco las montañas y llamando la atención del público, que no dudó en acercarse hasta esa zona. El aparcamiento de la estación de esquí, aún sin limpiar de la nieve caída días atrás, acogió unos 200 coches que aparcaron bajo las indicaciones de personal de la estación para evitar colapsos en la carretera de acceso. El público disfrutó del antiguo parque de nieve, cerrado en estas fechas, y de otras zonas como la ampliación del aparcamiento en la entrada desde la carretera hasta La Covatilla. No solamente disfrutaron de la nieve sino que, además, se acercaron hasta la cafetería de la estación de esquí y, también, hasta la tienda. No faltaron las rutas de montaña con raquetas que el propio Ayuntamiento de Béjar oferta como programación paralela mientras se abre la temporada de esquí en La Covatilla, que tanto ansían los aficionados a ese deporte de invierno.