Lola González festeja sus 107 años en Santa Marta Es una de las personas más veteranas de la provincia

EÑE Santa Marta de Tormes Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:53

El Consistorio de Santa Marta de Tormes ha rendido homenaje a Dolores González, conocida como Lola, por su 107 cumpleaños. La concejala de Mayores, Mari Cruz Gacho, visitó a Lola acompañada de familiares y del personal de la residencia donde vive desde hace 7 años.

Aunque nació en un municipio de Ávila, se estableció muy joven en La Alberca, dedicando su vida al cuidado de sus padres. Ahora, es una de las personas más longevas de la provincia.