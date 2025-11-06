Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Exterior del IES Campo Charro JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Las lluvias provocan un leve desprendimiento del techo de un aula en el instituto de la Fuente de San Esteban

Una parte de la escayola ha caído debido a las filtraciones de agua, obligando al cierre de la clase, y la Junta de Castilla y León informa que actuará con la mayor brevedad posible para su reparación

D. S.

La Fuente de San Esteban

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

Las intensas lluvias caídas durante los últimos días han tenido su efecto sobre el IES Campo Charro, ubicado en la localidad de La Fuente de San Esteban. Las filtraciones de agua han provocado la aparición de goteras en algunas aulas y, en una de ellas, parte de la escayola del techo se ha desprendido, obligando a la dirección del centro a cerrar esa clase. Además, la fuerza del viento hizo que se doblara y volara parte del caperuzo de protección de la caldera, dejando sin calefacción al edificio educativo.

Desde la dirección del instituto comentan a LA GACETA que la jornada lectiva se está desarrollando sin incidentes, además de haberse puesto en contacto con la Dirección Provincial de Educación, cuyos técnicos han podido comprobar los desperfectos. En este sentido, desde la Junta de Castilla y León asegura que, en la tarde de este jueves, se va a recolocar el caperuzo de la caldera para que esté operativa de forma inmediata, ya que el sistema en sí no ha sufrido ningún percance. Asimismo, se acometerá en la mayor brevedad posible el arreglo de la escayola caída, así como de las goteras y posibles filtraciones que existan en el tejado del edificio.

