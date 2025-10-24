Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Luis Hernández Téllez y José Luis Riobó presentaron el cartel de la marcha. TEL

Llega la marcha del otoño bejarano con dos itinerarios distintos

Se celebrará el 2 de noviembre con un recorrido largo de unos 15,5 kilómetros y otro infantil de 10 kilómetros

TEL

Béjar

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:30

Comenta

El entorno natural de Béjar y de Candelario acogerá el próximo 2 de noviembre la celebración de una nueva edición de la marcha del otoño bejarano, que se celebra con el objetivo de dar a conocer la riqueza natural de la zona a la vez que los participantes disfrutan de un agradable día de senderismo y convivencia.

Organizada por el Ayuntamiento, los clubes de montañeros de Béjar y Candelario y Protección civil, la marcha contará este año con la novedad de dos rutas, una de ellas infantil, que tendrán 15,5 y 10 kilómetros de longitud aproximadamente. Ambas partirán de Béjar de forma conjunta desde el parque municipal a las 9:30, aunque en Llano Alto, la infantil marchará hacia Candelario, en cuyo pabellón habrá sorteo de regalos ofrecidos por las casas colaboradoras para que los participantes esperen a los caminantes de la ruta larga. A su llegada, todos emprenderán el camino de regreso hasta el recinto ferial, donde disfrutarán de una fideuá y nuevos sorteos. Los organizadores recuerdan que los niños han de acudir acompañados de un adulto, que deberá pagar el coste de la marcha como tal. Los federados pagarán 9 euros y los no federados, 12 euros, y los niños, 9. La inscripción podrá realizarse hasta el 31 de octubre a las dos del mediodía en la página del Ayuntamiento y de la federación de montaña.

El edil Luis Hernández Téllez y el montañero José Luis García Riobó fueron los encargados de presentar el cartel de esta niuerva edición.

