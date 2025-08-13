«Haría un llamamiento para que no sea el pueblo el que pierda la semana que viene» El presidente de la Diputación inaugura el parque y la pista deportiva de Santibáñez de la Sierra con un respaldo absoluto a su alcaldesa, Elena Nieto. El PSOE del pueblo ha presentado una moción de censura que se debatirá la semana próxima

«Haría un llamamiento para que no sea el pueblo el que pierda la semana que viene y que Elena Nieto continúe como alcaldesa de Santibáñez de la Sierra. Creo que es lo mejor que le puede pasar a los habitantes de este pueblo, a la propia sociedad de Santibáñez de cara al futuro de este pueblo», señalaba este miércoles el presidente de la Diputación provincial, Javier Iglesias, sobre la moción de censura presentada por el PSOE contra la alcaldesa de la localidad, Elena Nieto.

Iglesias participaba en la inauguración del nuevo parque infantil y de las pistas deportivas del pueblo, que han sido posible gracias a ayudas de la institución provincial. Terminaba su intervención ante los vecinos manifestando su apoyo a la alcaldesa y a su gestión frente a la oposición, que no estuvo presente en el acto, que ha presentado la moción: «Estamos orgullosos de tí, gracias por tu trabajo, por lo que estás trabajando y por lo que, estoy convencido, vas a trabajar. Estamos orgullosos tus vecinos y yo como presidente de la Diputación de Salamanca».

La alcaldesa había intervenido con anterioridad para detallar la obra que se inauguraba y para dar las gracias a la institución provincial sin cuya ayuda este tipo de inversiones no serían posibles en pueblos pequeños como Santibáñez. «Yo voy a seguir trabajando por el pueblo», explicaba después a este periódico en referencia a la moción.

La alcaldesa se mostró «sorprendida» por la notable presencia de vecinos en el acto inaugural. Se dirigió a los niños, como destinatarios principales de la obra al señalar que: «Hoy debe ser para los más pequeños un día importante como lo es para nosotros. Inauguramos una pista polideportiva y un parque infantil. Dos obras muy importantes porque instalaciones como estas dan vida y porque tenemos la suerte de contar con niños todo el año». Continuó detallando cómo se ha llevado a cabo la inversión: «Ha sido posible gracias a la Diputación por invertir aquí los Planes provinciales de los 48.900 hemos invertido 35.400 porque los otros 13.500 euros han ido para la pavimentación en la pedanía de Santa María de los Llanos. Gracias al Plan de Apoyo Municipal, 24.400 euros hemos utilizado 20.000 para equipar y dotar estas infraestructuras. El coste total de lo que inauguramos es de 55.400 euros de los que únicamente 3.400 proceden del Ayuntamiento».

La alcaldesa desgranó nuevas ayudas aprobadas y proyectos en marcha. Entre ellas, el arreglo de la calle de la entrada superior del pueblo a la calle Bienvenido Nieto con una inversión cercana a los 17.000 euros del Plan de carreteras municipales asfaltadas. «También hemos conseguido otra ayuda de dinamización demográfica de la Junta, que estamos ejecutando con una inversión de 59.000 euros de los que 56.000 han sido subvencionados. Son para el edificio multifuncional de la plaza del Banco que permitirá la reforma tanto del consultorio médico como de la planta alta del edificio, que se destinará a zona de reuniones, cursos, coworking y catas y estamos pendientes de la nueva ruta de la biodiversidad serrana por 49.000 euros». También recordó que la obra del parque y la pista ha sido posible gracias a la negociación del Ayuntamiento con el Obispado de Salamanca, propietario del llamado prado del cura, que ha cedido el terreno deforma gratuita.

El acto inaugural de ayer puso de manifiesto el respaldo institucional que tiene la alcaldesa de Santibáñez de la Sierra ya que, además de Javier Iglesias, estuvieron presentes los dos diputados por la comarca, Nieves García y Antonio Agustín Labrador, además del alcalde de Valero, Demetrio Canete, o concejales del vecino pueblo de San Esteban. El acto concluyó con una invitación a dulces por parte del Ayuntamiento para todos los presentes.

Imágenes de las instalaciones inauguradas este miércoles. El acto acabó con una invitación a dulces y refrescos. TEL