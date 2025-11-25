Linares de Riofrío acoge una acción formativa en atención sociosanitaria para atender la demanda en la Sierra Diez personas se forman desde el mes de marzo en una acción que cuenta con una inversión de 330.000 euros procedentes de Junta de Castilla y León y Diputación provincial

TEL Linares de Riofrío Martes, 25 de noviembre 2025, 14:43 Comenta Compartir

Un total de diez personas se forman en Linares de Riofrío en una acción formativa de atención sociosanitaria con el objetivo de atender la demanda de estos servicios que hay en la Sierra de Francia, tal y como se ha puesto de manifiesto este martes durante la visita de responsables institucionales a los alumnos y profesorado.

Se trata de un taller impulsado por la Diputación provincial junto al Ayuntamiento de la localidad, que cuenta con un presupuesto de 330.000 euros de los que 278.000 corren a cargo de la Junta de Castilla y León y 51.900, de la Diputación provincial. Cuenta con 10 alumnos, tiene un año de duración y comenzó el pasado mes de marzo. Los participantes recibirán al finalizar su formación los certificados profesionales de atención sociosanitaria a personas en domicilio y de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

El alcalde de Linares, José Martín, dio las gracias a ambas administraciones por el apoyo a estas iniciativas: «Vamos a tener por lo menos diez profesionales que van a poder trabajar porque el problema que tienen ahora las residencias de Linares es que no encuentran gerocultores y la atención a las personas es fundamental en La Sierra».

El delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, señaló que: «Es un oficio que tiene una alta demanda y en cualquier residencia hay una necesidad alta de profesionales para trabajar en estos centros. La prioridad del Gobierno regional es dar soluciones a problemas como este». El diputado Antonio Labrador también estuvo presente y señaló que los alumnos realizan prácticas en la residencia asistida de la Diputación y en asistencia en los municipios con los CEAS de Linares, Tamames y Sierra sur para dar una ayuda a las personas que están en espera de la ayuda a domicilio. «La mayoría de las personas que se forman encuentran trabajo y, por eso, en todas las anualidades de los programas mixtos intentamos conseguir, al menos, uno y, en este caso, han sido dos. Para el año que viene hemos presentado para poder hacer otros dos en la provincia de Salamanca porque el nivel de ocupación es muy alto».