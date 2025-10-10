Linares ve «insatisfactoria» la respuesta de la Gerencia ante la falta de pediatra en el centro de salud La solución que se les da a los padres es trasladar a los niños a la consulta de El Encinar, a unos 50 minutos, según un comunicado remitido a los vecinos

El Ayuntamiento de Linares de Riofrío ha calificado como «insatisfactoria» la respuesta de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca a la demanda de los padres y del propio Consistorio ante la falta de servicio pediátrico en el centro de salud de la localidad.

Según indica el Consistorio en un comunicado a sus vecinos: «Tras las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Linares de Riofrío y tras mantener contacto directo con el coordinador médico de la zona, este ha podido comunicarse con la directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca». Según añade el escrito: «La respuesta recibida por parte de la Gerencia resulta, lamentablemente, insatisfactoria para las familias de nuestra localidad. Según nos trasladan, no existe una solución inmediata a corto plazo ante la actual ausencia de servicio de pediatría en el consultorio local».

Se lamenta que haya tenido que ser el Ayuntamiento el que tuviera que contactar con la Gerencia para encontrar una alternativa que tendría que ser responsabilidad de la propia administración sanitaria dependiente del Sacyl y, por tanto, de la Junta de Castilla y León.

«La única opción que se nos ofrece es que las familias se desplacen a otra localidad donde atienda la misma pediatra, concretamente El Encinar, el próximo miércoles, situada a unos 50 minutos de Linares de Riofrío» , prosigue. Esta propuesta es insuficiente para Linares ya que obliga a las familias a recorrer largas distancias con niños pequeños para acceder a un servicio sanitario básico. Otras opciones como Fuentes de Oñoro, Fuenteguinaldo y Robleda son localidades donde atiende la misma profesional, están también alejadas del municipio. No lo dice el comunicado, pero los servicios pediátricos más próximos a Linares se encuentran en Tamames y Guijuelo.

El Ayuntamiento de Linares de Riofrío exige una revisión urgente del servicio de pediatría en la zona, así como una solución inmediata que garantice una atención médica adecuada a los niños del municipio, especialmente en semanas festivas o en situaciones de baja médica del personal sanitario. Y es que la revisión de los ratios lleva pendiente desde hace una década pese a que se ha constatado un incremento en la población infantil atendida en la zona básica de salud (129 niños).

A largo plazo, una de las posibilidades planteadas por la Gerencia es a la de conceder un segundo día de consulta pediátrica en la zona, que estaría supeditado al censo de niños de la zona de salud. «Sin embargo, esta revisión lleva más de una década sin realizarse, pese a que en Linares de Riofrío y su entorno la natalidad ha aumentado considerablemente en los últimos años, sin que se haya adaptado la planificación sanitaria a la realidad actual», manifiesta el comunicado que se extendió rápidamente ayer por la zona. «El bienestar de nuestros menores no puede depender de la distancia ni de la suerte», concluye.

El problema con la atención pediátrica del centro de salud de Linares saltaba el lunes pasado ante la ausencia de un profesional por una baja. Fuentes de Sacyl confirmaban que se debería a un imprevisto por enfermedad de la pediatra. Aseguraban también entonces que la asistencia ha estado garantizado por parte de los médicos de familia en ausencia de la titular, pero sí habían sido aplazadas las revisiones de niños en buen estado de salud.

Verano de 2017, enero de 2020 o diciembre de 2021 son fechas en las que los padres de la zona básica de salud de Linares han manifestado su malestar por estar, al igual que ahora, semanas e incluso meses sin tener asistencia de un pediatra. Se ve que no es un problema nuevo y ya a finales de 2021, desde la Gerencia, se achacaba a una falta de profesionales en la bolsa de empleo para realizar sustituciones por baja o por vacaciones.