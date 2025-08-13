Linares disfruta ya de las fiestas en honor a la Virgen

Las peñas han disfrutado ya del recorrido de las fiestas.

TEL Linares de Riofrío Miércoles, 13 de agosto 2025, 05:00 Compartir

Linares de Riofrío se prepara para acoger los días grandes en honor a la Virgen de la Asunción después de un intenso inicio de mes, que ha contado con multitud de actos previos, como el Día de los Mayores, la marcha senderista y el recorrido de las peñas.

El alcalde, José Martín, señala que hay mucha gente en Linares y que la actividad ya ha sido notable. Destaca la implicación cada vez mayor de los jóvenes y de otros colectivos, que han disputado actividades deportivas, algunas de las cuales, como el frontón, no se celebraban desde hace tiempo.

«El Ayuntamiento es el que coordina y apoya, pero que la gente se involucre y nos dé ideas es lo que nos gusta», explica el alcalde, que recuerda también que este año la paella será más solidaria que nunca: «Ha habido una desgracia, a un vecino con el camión, que es su herramienta de trabajo, y la recaudación que se hace todos los años será para ellos. Habrá un tiquet solidario para quien quiera hacer una donación a la familia. Queremos que se sienta que el pueblo está con ellos».

El programa

Mañana

19:00 horas. Torneo de fútbol interpeñas.

22:30 horas. Peque-show que tendrá lugar en la Plaza de España.

Jueves, día 14

13:30 horas. Verbena del vermut con Distrito Pop.

23:30 horas. Presentación de la corte de honor, traspaso, coronación de la reina 2025 y pregón de fiestas a cargo de Elías Rodríguez Alonso.

0:00 horas. Verbena amenizada por la orquesta Princesa en la Plaza de España.

4:30 horas. Disco móvil Hersan DJ Pato.

Viernes, día 15

11:00 horas. Pasacalles a cargo de El Mariquelo.

13:00 horas. Misa y procesión en honor a la Virgen de la Asunción, ofrecida por Josbel Soplin y cantada por el coro parroquial de la localidad.

14:30 horas. Vino de honor en los locales de la asociación de mayores de Linares de Riofrío.

0:00 horas. Verbena con la orquesta Kronos en la Plaza de España.

4:30 horas. Disco móvil Floser, DJ Flores.

Sábado, día 16

7:30 horas. Chocolatada en la Plaza de España.

18:30 horas. Festival taurino con novillos de Castillejo de Huebra para el rejoneador Óscar Borjas, los matadores Uceda Leal, Juan Leal y Alejandro Marcos y el novillero Jesús Yglesias.

0:00 horas. Verbena con la orquesta Cayenna en la plaza del Altozano.

Domingo, día 17

14:00 horas. Gran paella popular preparada por los integrantes de la asociación de mayores de Linares de Riofrío. La celebración estará amenizada por la charanga «El Bombazo».

19:00 horas. Entrega de premios del concurso de huertos familiares y de fotografía botánica por parte de la asociación botánica de Castilla y León.

19:30 horas. Laura Cerdeño, canción española. En la Plaza de España.

José Martín (alcalde de Linares de Riofrío): «La idea es cambiar la imagen del pueblo. Estamos en un entorno privilegiado» En nombre de la Corporación, el alcalde detalla los próximos proyectos en los que está inmerso el Ayuntamiento. ¿Qué iniciativas está desarrollando en la actualidad el Ayuntamiento de Linares? —Estamos con obras en marcha o a punto de empezar en los edificios municipales. Estamos a mitad de legislatura y lo que preveíamos se está ejecutando. Dos o tres obras, sí o sí, deben acabar antes de final de año. Como eso ya está perfilado, estamos iniciando la segunda parte de la legislatura y la idea es cambiar un poco la imagen del pueblo. Estamos en un entorno privilegiado, pero el pueblo tiene mucho hormigón. Se hará un taller de jardinería, se va a cambiar la plaza, tendremos rincones para que la gente se pueda sentar, las fuentes tendrán un merendero, y las entradas estarán acordes con lo que es Linares... Hemos empezado por dentro, pero queremos que se vea lo de fuera.