«Lienzos de luz y sombra» llega a Peñaranda de Bracamonte El Centro de Desarrollo Sociocultural Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte acoge la muestra hasta el 31 de octubre de 2025

J. H. Peñaranda de Bracamonte Martes, 7 de octubre 2025, 12:06 Comenta Compartir

Tras su paso por el Casino de Salamanca en el mes de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la luz, la exposición colectiva «Lienzos de luz y sombra» se inaugura en el Zaguán del Centro de Desarrollo Sociocultural Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte, donde permanece abierta al público desde el 3 al 31 de octubre de 2025, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00h.

La muestra está promovida por el Centro de Láseres Pulsados (CLPU) de Salamanca, con la colaboración del Ayuntamiento de Villamayor, la Diputación de Salamanca y el Casino de Salamanca, comisariada por Eduardo Azofra y Chema Sánchez.

«Lienzos de luz y sombra» reúne a 29 artistas vinculados a Salamanca en una propuesta que entrelaza ciencia y arte a través de la luz como lenguaje expresivo. La exposición presenta un recorrido heterogéneo en el que pintura, escultura y técnicas mixtas dialogan con el fenómeno lumínico, explorando su valor simbólico, plástico y conceptual.

El proyecto nace al amparo del Día Internacional de la Luz proclamado por la UNESCO en 2017, con el objetivo de destacar el papel esencial que la luz y las tecnologías basadas en ella desempeñan en la vida cotidiana, desde la ciencia y la tecnología hasta la cultura y las artes.

Con obras que van del impresionismo al tenebrismo, de la abstracción a la figuración, la exposición se convierte en un caleidoscopio de miradas sobre la luz: fuente de inspiración, materia plástica y símbolo universal de conocimiento según informan desde el servicio de Comunicación del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte.

La propuesta se consolida así como un homenaje colectivo a la creatividad contemporánea en Salamanca y como un espacio de encuentro entre instituciones científicas, culturales y artísticas.