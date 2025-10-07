Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Pérez, Sonsoles Núñez y Carmen Ávila visitan la exposición. J.H.

«Lienzos de luz y sombra» llega a Peñaranda de Bracamonte

El Centro de Desarrollo Sociocultural Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte acoge la muestra hasta el 31 de octubre de 2025

J. H.

J. H.

Peñaranda de Bracamonte

Martes, 7 de octubre 2025, 12:06

Comenta

Tras su paso por el Casino de Salamanca en el mes de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la luz, la exposición colectiva «Lienzos de luz y sombra» se inaugura en el Zaguán del Centro de Desarrollo Sociocultural Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte, donde permanece abierta al público desde el 3 al 31 de octubre de 2025, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00h.

La muestra está promovida por el Centro de Láseres Pulsados (CLPU) de Salamanca, con la colaboración del Ayuntamiento de Villamayor, la Diputación de Salamanca y el Casino de Salamanca, comisariada por Eduardo Azofra y Chema Sánchez.

«Lienzos de luz y sombra» reúne a 29 artistas vinculados a Salamanca en una propuesta que entrelaza ciencia y arte a través de la luz como lenguaje expresivo. La exposición presenta un recorrido heterogéneo en el que pintura, escultura y técnicas mixtas dialogan con el fenómeno lumínico, explorando su valor simbólico, plástico y conceptual.

El proyecto nace al amparo del Día Internacional de la Luz proclamado por la UNESCO en 2017, con el objetivo de destacar el papel esencial que la luz y las tecnologías basadas en ella desempeñan en la vida cotidiana, desde la ciencia y la tecnología hasta la cultura y las artes.

Con obras que van del impresionismo al tenebrismo, de la abstracción a la figuración, la exposición se convierte en un caleidoscopio de miradas sobre la luz: fuente de inspiración, materia plástica y símbolo universal de conocimiento según informan desde el servicio de Comunicación del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte.

La propuesta se consolida así como un homenaje colectivo a la creatividad contemporánea en Salamanca y como un espacio de encuentro entre instituciones científicas, culturales y artísticas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  2. 2 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  3. 3 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  4. 4 Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen
  5. 5 «Necesitaba que atendieran a mi hija, pero nadie quería escucharnos»
  6. 6 Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza
  7. 7 «No quiero que me llamen súper mamá, cualquiera lucharía para que su hijo tuviera una vida digna»
  8. 8 Roban al juvenil de Unionistas en los vestuarios del Reina Sofía: «Cuando volvieron se encontraron todo abierto»
  9. 9 «Aquí se está mejor, todos nos conocemos y es como estar en casa»
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 6 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca «Lienzos de luz y sombra» llega a Peñaranda de Bracamonte

«Lienzos de luz y sombra» llega a Peñaranda de Bracamonte