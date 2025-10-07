«Lienzos de luz y sombra» llega a Peñaranda de Bracamonte
El Centro de Desarrollo Sociocultural Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte acoge la muestra hasta el 31 de octubre de 2025
Peñaranda de Bracamonte
Martes, 7 de octubre 2025, 12:06
Tras su paso por el Casino de Salamanca en el mes de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la luz, la exposición colectiva «Lienzos de luz y sombra» se inaugura en el Zaguán del Centro de Desarrollo Sociocultural Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte, donde permanece abierta al público desde el 3 al 31 de octubre de 2025, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00h.
La muestra está promovida por el Centro de Láseres Pulsados (CLPU) de Salamanca, con la colaboración del Ayuntamiento de Villamayor, la Diputación de Salamanca y el Casino de Salamanca, comisariada por Eduardo Azofra y Chema Sánchez.
«Lienzos de luz y sombra» reúne a 29 artistas vinculados a Salamanca en una propuesta que entrelaza ciencia y arte a través de la luz como lenguaje expresivo. La exposición presenta un recorrido heterogéneo en el que pintura, escultura y técnicas mixtas dialogan con el fenómeno lumínico, explorando su valor simbólico, plástico y conceptual.
El proyecto nace al amparo del Día Internacional de la Luz proclamado por la UNESCO en 2017, con el objetivo de destacar el papel esencial que la luz y las tecnologías basadas en ella desempeñan en la vida cotidiana, desde la ciencia y la tecnología hasta la cultura y las artes.
Con obras que van del impresionismo al tenebrismo, de la abstracción a la figuración, la exposición se convierte en un caleidoscopio de miradas sobre la luz: fuente de inspiración, materia plástica y símbolo universal de conocimiento según informan desde el servicio de Comunicación del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte.
La propuesta se consolida así como un homenaje colectivo a la creatividad contemporánea en Salamanca y como un espacio de encuentro entre instituciones científicas, culturales y artísticas.