Polígono de Terralba. S. DORADO

A licitación por segunda vez el punto limpio en Ciudad Rodrigo

Daría servicio al Ayuntamiento y a la Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón

S. Dorado

Ciudad Rodrigo

Martes, 26 de agosto 2025, 10:29

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, ha sacado a licitación por segunda vez el contrato para la construcción del punto limpio de recogida selectiva para uso del Ayuntamiento y de la Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón, incluyendo la redacción del proyecto y cofinanciado con Fondos Europeos del PRTR, Next Generation, con un precio de salida de 458.962,73 euros, tras quedar desierta la licitación en el primer intento.

El contrato contempla la utilización de una parcela de equipamientos del polígono Terralba, con una superficie de 2.540 metros cuadrados, situado en junto a la entrada a Ciudad Rodrigo desde Salamanca desde la Autovía de Castilla, A62, y establece un plazo de ejecución de siete meses. Los interesados tienen de plazo para consultas hasta el día 4 de septiembre y la presentación de ofertas finaliza a las 14:00 horas del día 9 de septiembre.

La Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón abarca doce municipios: Alba de Yeltes, Aldehuela de Yeltes, La Atalaya, Ciudad Rodrigo, Diosleguarde, Monsagro, Morasverdes, Sancti Spíritus, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Tenebrón y Zamarra.

