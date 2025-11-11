Ledesma transformará el local de su antigua biblioteca en la Plaza Mayor en una cafetería Una subvención de la Junta de casi 100.000 euros permitirá la transformación de este local, que también acogió la Unidad Veterinaria de la Junta

La Plaza Mayor de Ledesma pronto contará con una tienda- cafetería, algo de lo que carecía hasta ahora este céntrico espacio municipal, en el que se ubican dos de los edificios monumentales mas importantes de la localidad, la iglesia de Santa María la Mayor y la Casa Consistorial.

Así, hay que destacar que la Junta de Castilla y León ha concedido al Ayuntamiento de Ledesma una subvención cercana a los 100.000 euros para el proyecto «Adecuación del local municipal para bar-tienda» y esto supondrá la transformación del espacio que acogió hasta hace unos años las instalaciones de la biblioteca municipal en este tipo de espacio abierto al público.

El edificio de la antigua biblioteca, que en los últimos años acogió la Unidad Veterinaria de la Junta, se transformará en un espacio moderno, acogedor y abierto a todos, donde disfrutar de un café, una charla o una tapa en pleno corazón del pueblo. «Se trata de una iniciativa con la que queremos promover la vida social en el centro del municipio. Esta será una primera fase para reacondicionar la planta baja, una obra que tendrá una duración de 8 meses», puntualizó el alcalde, Exuperancio Benito, «ya se está redactando el proyecto y en breve se licitará la obra para su ejecución».

El edificio ocupa un espacio colindante con el Arco de Roderos, que fue recuperado en 2017 por el Consistorio con el trabajo de los alumnos de un programa de Formación y Empleo. Este monumento es una construcción que data del siglo XV (en tiempos del condado de Ledesma) y a ella le da nombre la Casa de los Roderos, sede, al menos desde el siglo XVIII, de la Comunidad de la Villa y la Tierra, y por tanto el lugar de reunión de los representantes políticos de las aldeas del territorio. Su privilegiado emplazamiento hace que sea un punto muy atractivo para los visitantes y vecinos.