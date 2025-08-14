Ledesma desvela la futura imagen de la plaza de San Nicólas La intervención total supondrá una inversión que supera los dos millones de euros

EÑE Ledesma Jueves, 14 de agosto 2025, 18:17 Comenta Compartir

Con el objetivo de dar a conocer a los vecinos el ambicioso proyecto de renovación del centro histórico, el Ayuntamiento de Ledesma ha celebrado una sesión informativa en la Casa Consistorial. En este sentido, la iniciativa cuenta con una inversión que supera los 2 M€, financiada por el programa de mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio histórico con uso turístico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con fondos europeos Next Generation EU.

Para llevarlo a cabo, el Consistorio ha confiado en la experiencia de la Fundación Santa María la Real. Joaquín García, uno de sus técnicos, ha sido el encargado de explicar a los vecinos cómo se desarrollará el proyecto, que contempla la conservación y puesta en valor de espacios emblemáticos como la Puerta de San Nicolás y la iglesia de Santa María la Mayor, incorporando criterios de accesibilidad, sostenibilidad y modernización tecnológica.

Asimismo, los asistentes a la sesión pudieron ver, además, una simulación de cómo será el auditorio abierto de la plaza de San Nicolás.