Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a la reunión informativa. EÑE

Ledesma desvela la futura imagen de la plaza de San Nicólas

La intervención total supondrá una inversión que supera los dos millones de euros

EÑE

Ledesma

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:17

Con el objetivo de dar a conocer a los vecinos el ambicioso proyecto de renovación del centro histórico, el Ayuntamiento de Ledesma ha celebrado una sesión informativa en la Casa Consistorial. En este sentido, la iniciativa cuenta con una inversión que supera los 2 M€, financiada por el programa de mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio histórico con uso turístico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con fondos europeos Next Generation EU.

Para llevarlo a cabo, el Consistorio ha confiado en la experiencia de la Fundación Santa María la Real. Joaquín García, uno de sus técnicos, ha sido el encargado de explicar a los vecinos cómo se desarrollará el proyecto, que contempla la conservación y puesta en valor de espacios emblemáticos como la Puerta de San Nicolás y la iglesia de Santa María la Mayor, incorporando criterios de accesibilidad, sostenibilidad y modernización tecnológica.

Asimismo, los asistentes a la sesión pudieron ver, además, una simulación de cómo será el auditorio abierto de la plaza de San Nicolás.

Imagen principal - Ledesma desvela la futura imagen de la plaza de San Nicólas

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se le quemaron 28.000 euros en pacas de paja y forraje en el incendio: «El fuego me quitó la ilusión en un día»
  2. 2 Reabre la A-66 tras el incendio de Cáceres
  3. 3 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 13 de agosto de 2025
  4. 4 Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego
  5. 5 Reactivado el incendio de La Alberca, que sube a nivel 2 y pone a la población en alerta
  6. 6 Nuevos incendios amenazan a El Casarito, La Atalaya, La Bastida y Cipérez
  7. 7 El alcalde de La Alberca pide ayuda: «El fuego está muy vivo y necesitamos mucha gente»
  8. 8 Salamanca ultima su innovadora unidad contra el dolor crónico
  9. 9 La nueva y ajardinada plaza de San Román aspira a convertirse en un lugar de encuentro
  10. 10 La patrulla que conoce hasta el perro del kiosquero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ledesma desvela la futura imagen de la plaza de San Nicólas

Ledesma desvela la futura imagen de la plaza de San Nicólas