El polígono industrial de Villares de la Reina estrena media docena de cámaras de vigilancia que el Consistorio armuñés ha instalado en varios puntos de la zona con el objetivo de disuadir a los desaprensivos que arrojan residuos de todo tipo en parcelas y calles.

Los sistemas ya han comenzado a funcionar y las imágenes que registren se enviarán a la Guardia Civil para que puedan sancionar estos comportamientos incívicos.

Desde el Consistorio se ha detectado de manera repetida la aparición de residuos inexplicables y que no están vinculados con la actividad empresarial de las cerca de mil industrias que hay en la zona de trabajo. “Aparecen en las calles y en algunas parcelas desde persianas hasta decenas de colchones, pasando por elementos como neveras, televisiones, maderas e incluso hemos encontrado ropa, puertas y muebles desmontados. Las calles del polígono no son un vertedero y no queremos que sigan apareciendo este tipo de vertidos”, indicaron fuentes municipales.

Desde el Consistorio se van a instalar los avisos de la presencia de las cámaras para que tanto el público como los empresarios conozcan la presencia de estos sistemas pasivos de seguridad en las calles del polígono industrial. “Sabemos que mucha gente que viene aquí a dejar estos residuos voluminosos ni son de Villares, ni tienen nada que ver con el polígono. Aprovechan a menudo que la actividad baja los fines de semana y deja en cualquier sitio lo que ya no quiere en sus casas. Esto tiene que terminar”, resaltaron desde el Consistorio.

Las imágenes y las correspondientes denuncias que comenzarán a interponerse en breve se tramitarán a través de la Guardia Civil, en concreto con el Seprona, para que se sancione a los que comentan estos actos de incivismo.

De la falta de miramientos de aquellos que han hecho de las calles de la zona industrial su particular espacio para dejar basura de todo tipo, da buena cuenta que a pocos metros de una de las cámaras, concretamente la ubicada en la calle Chile del polígono, han aparecido los restos de varias persianas desmontadas.