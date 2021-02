Las Cortes harán una declaración institucional en apoyo a la Diócesis de Ciudad Rodrigo

Las Cortes de Castilla y León mostrarán este martes la unanimidad de todos los grupos políticos con representación en la administración regional a favor de la continuidad de la Diócesis de Ciudad Rodrigo y de un obispo propio, exclusivo y residencial.

Unanimidad en el apoyo a la continuidad de la Diócesis Civitatense que quedará patente en la realización de una declaración institucional que se realizará en el transcurso de la sesión plenaria que celebrarán las Cortes de Castilla y León, poniendo de relieve que “en la actualidad la diócesis lleva esperando más de dos años el nombramiento de un obispo ordinario, exclusivo y residencial tras la renuncia en enero de 2019 del último prelado civitatense”.

Una vez alcanzado el acuerdo unánime de apoyo, el alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias, señaló que “esta declaración institucional de las Cortes de Castilla y León supone un hito histórico en defensa de algo tan particular como es la Diócesis de Ciudad Rodrigo y por ello de destacada importancia identitaria y de futuro para esta comarca”.

Igualmente, Marcos Iglesias afirmó que “si los pueblos siguen mirando hacia Ciudad Rodrigo es por la permanencia de la Diócesis, por lo que su pérdida supondría un tremendo batacazo, no solo religioso si no también económico y social”, asegurando que “los problemas que pueda tener nuestra Diócesis no son muy diferentes del resto de la diócesis de España, aunque porcentualmente menores, como son la despoblación o la falta de vocaciones”.

En la declaración institucional de las Cortes se ahonda en lo que significaría la desaparición de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, señalando en su texto que “la lejanía del obispo de la diócesis supondría un inevitable deterioro del patrimonio cultural y artístico-religioso, como ha ocurrido en otras ciudades, antiguas diócesis, con el consiguiente impacto negativo en el turismo y en la cultura”.