Lanzan huevos contra la vivienda del concejal de Cabrerizos Gorka Esparza

La vivienda del concejal de Iniciativa por Cabrerizos, Gorka Esparza, ha sido atacada en la madrugada de este miércoles con al menos dos huevos, que han causado daños en cristales y fachada, según ha constatado el perito que ha visitado la vivienda e informado el propio edil a través de una nota de prensa.

El concejal, que ha interpuesto denuncia ante la Guardia Civil ha explicado que “en principio creemos que se trata de gamberrismo, como otras noches, en las que tocan al timbre mientras descansamos por lo que al hecho habría que darle su justa importancia, más allá de que la gamberrada no tiene ninguna gracia y que de hecho, si como parece, los daños superan los 400 euros, estamos hablando de un hecho delictivo. Pero lo cierto es que a otros vecinos no les ha pasado nada y no descartamos que el ataque tenga otra intencionalidad”.

La Guardia Civil no obstante podrá identificar a los autores ya que se han aportado imágenes captadas desde una vivienda contigua.