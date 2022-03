La renuncia de una concejala facilita el gobierno en Babilafuente

El pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Babilafuente, a petición del Grupo Popular, sirvió para desvelar que la nueva teniente de alcalde, María Nieves Alonso, renunciará a la agrupación de electores BIEN para facilitar la gobernabilidad hasta el final de la legislatura.

A la hora de abordar el primero de los asuntos de la convocatoria, acerca de los motivos que han provocado el cambio en la Tenencia de Alcaldía, el alcalde de Babilafuente, Lorenzo Joaquín Bautista, consideró “innecesario el pleno”, antes de argumentar que “en los dos últimos plenos se explicaron los motivos”. En el penúltimo, informaron que “se daba por roto el acuerdo con BIEN” y, en el último, anterior al celebrado este jueves, dieron a conocer el nombramiento de María Nieves Alonso como nueva teniente de alcalde. El motivo principal fue “la quiebra de confianza con el anterior teniente alcalde”, en palabras del regidor.

Alonso, por su parte, explicó que el miércoles tuvo oportunidad de dar a conocer su decisión en una reunión con miembros de la agrupación de electores BIEN, y que más adelante, cuando puedan convocar asamblea, presentará su renuncia a BIEN. “Queda roto el pacto y a partir de ahora Nieves va a ser independiente”, resumió Eladio Palomero, portavoz del PP.

En la sesión plenaria celebrada en la Casa Consistorial de Babilafuente se echó en falta la asistencia del anterior teniente alcalde y portavoz de BIEN, Francisco Javier González, quien estuvo “presente” a través de unas preguntas que había planteado por escrito relativas a un supuesto pacto entre PP y PSOE y a las que quiso responder Eladio Palomero. Así, el portavoz del Grupo Popular matizó: “Lorenzo y yo no tenemos un pacto. Ya he explicado las razones por las que no tenemos un pacto, pero como insiste tanto en que le expliquemos las razones por las que tenemos un pacto, se lo voy a explicar claramente”. En ese momento mostró un folio en el que se podía ver un cero y dijo: “este es el pacto, ¿se ve bien?”.

Además quiso aclarar: “primero, Lorenzo es amigo mío, y, segundo, el PP nunca pactará con el PSOE, ni él pactaría conmigo, al igual que yo nunca pactaría con él”, subrayó.