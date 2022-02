La crisis municipal en Babilafuente obliga a disolver la Junta de Gobierno

La crisis municipal abierta en el Consistorio de Babilafuente sumó este jeuves un nuevo capítulo con la disolución de la Junta de Gobierno Local creada en el Ayuntamiento con el inicio de la legislatura.

El pleno celebrado a mediodía aprobó por unanimidad acabar con este órgano de reunión, algo que había sido reclamado por el edil del PP, Eladio Palomero desde que arrancara el mandato allá por verano de 2019.

El alcalde, Lorenzo Bautista (PSOE), llevó a la consideración del pleno esta propuesta reconociendo que una vez roto el pacto con los concejales independientes de BIEN no tiene mucho sentido una Junta de Gobierno en la que solo estaban representadas estas dos formaciones políticas que conformaban la coalición: “La Junta de Gobierno es opcional en los pueblos de menos de 5.000 habitantes y ya no es necesario mantenerla porque estaba convocada para agilizar algunos temas entre BIEN y nosotros”, explicaba el regidor para abrir una sesión extraordinaria en la que no figuraba en el orden del día el turno de ruegos y preguntas. La propuesta contó con los votos favorables de BIEN y PP. El portavoz de los ediles independientes y aún teniente de alcalde, Francisco Javier González, manifestó que la decisión tomada por el alcalde socialista se debe “a un pacto del PP con el PSOE”, algo que terminó por enervar al edil popular, Eladio Palomero, que negó cualquier acuerdo con los socialistas con el objetivo de agotar el mandato.

El principal cara a cara de un pleno fugaz lo mantuvieron el propio Palomero y Francisco Javier González. El portavoz de BIEN le recriminó al popular un pacto con el PSOE para disolver la Junta de Gobierno: “Os han visto tomando vinos y hablando de eso. Tened cuidado con lo que decís porque os han oído”. Palomero le afeó ese comentario y señaló que él toma “vinos y cubatas” con sus amigos, algo que refrendó el propio alcalde con un discurso prácticamente similar.

Junto a la disolución de este órgano de Gobierno, el pleno también acordó, con los votos favorables de todos los asistentes, que las sesiones plenarias de carácter ordinario pasen a ser mensuales. Se celebrarán los últimos jueves de cada mes a las 14.00 horas.

Al no haber turno de ruegos y preguntas, los populares aprovecharon los corrillos posteriores para recriminar al regidor que una vez anunciado el fin del pacto con BIEN les quite las delegaciones que ostentan los ediles independientes. Lorenzo Bautista señaló que esa competencia es suya y no detalló cuando se producirá, aunque en el resto de formaciones políticas entienden que será más pronto que tarde. Precisamente en el pleno de ayer Francisco Javier González dejó de ocupar el sillón ubicado junto al del alcalde, cediéndoselo a Antonio Paz (POSE). Un detalle más que evidencia el distanciamiento entre los socios de Gobierno.