La localidad salmantina que duplica el suelo industrial disponible para empresas

Ya tenemos terreno industrial para cualquier empresa que quiera instalarse en Fuentes de Oñoro”. Así de tajante y esperanzado se mostró ayer el alcalde oñorense, Isidoro Alanís, al aprobarse la modificación de las Normas Urbanísticas que suponen duplicar el suelo industrial y de servicios disponible en el municipio fronterizo.

La Junta de Castilla y León publicó la aprobación definitiva de las nuevas Normas Urbanísticas impulsadas desde el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro con el objetivo de conseguir más suelo industrial y comercial y posibilitar, de esta forma, “el despegue empresarial del municipio y convertirse en un polo ibérico de referencia para la llegada de nuevas industrias”, señaló el regidor.

Unas Normas Urbanísticas que suponen la creación de catorce nuevas hectáreas de suelo industrial y que se vienen a sumar a los tres sectores con esta calificación ubicados en la margen derecha de la Nacional 620, la vía habilitada para los camiones, junto a la conexión internacional de la Autovía de Castilla, la A-62, que une España y Portugal.

Con el nuevo impulso, se han desarrollado tres nuevos sectores que desde ya están calificados como “Suelo Urbanizable de Uso Industrial y Comercial” y en los cuales se podrá edificar para acoger todo tipo de proyectos empresariales sobre 14 nuevas hectáreas, que sumadas a los tres primeros sectores suponen en total 24,7 hectáreas.

“Se trata de un proyecto que convertirá a Fuentes de Oñoro en uno de los municipios de la provincia de Salamanca y de toda la frontera hispanolusa con mayor capacidad de crecimiento industrial y comercial, ya que, además, se han creado unas excelentes conexiones con la Autovía A-62 que serán de gran interés desde el punto de vista logístico y empresarial”, afirmó Isidoro Alanís.

En este sentido, el alcalde aseguró que “con las nuevas Normas Urbanísticas, Fuentes de Oñoro se coloca en un punto de partida extraordinario, ya que se garantiza un enorme potencial empresarial y urbano para los próximos 25 años”.

“Es un trabajo de muchos años y es la gran apuesta de este equipo de Gobierno”, subrayó Isidoro Alanís, ya que, como ha venido insistiendo desde que cogió los mandos de la Alcaldía hace 16 años, “sin suelo industrial no hay posibilidad de que se asienten empresas, y sin empresas no hay empleo y, por tanto, el pueblo no podría despegar ni mantener población”.