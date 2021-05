La Junta invertirá 10 millones de euros en la adaptación de viviendas y atención a mayores en 33 municipios de Salamanca

El proyecto ‘A gusto en casa’, ya implantado con “muy buenos resultados” en zonas rurales de Ávila, Salamanca (en la zona de San Esteban de la Sierra), Zamora y Valladolid, consiste en la configuración de hogares seguros, donde los profesionales determinan el perfil de necesidades y expectativas del usuario y su nivel de riesgo, y planifican los cuidados conforme a estos parámetros.

Lo hacen a través de los paquetes flexibles de “servicios a la carta”, en los que aproevechan los recursos disponibles en los centros multiservicios, tales como los programas de promoción de la autonomía personal, de asistente personal, de comedor, de lavandería o el de teleasistencia avanzada.

También es crucial la coordinación con los servicios sanitarios, que incluye el seguimiento programado y a demanda de los cuidados de enfermería, así como el pronóstico de la enfermedad, ha explicado la Consejería en la visita.

La creación de estos hogares seguros parte de una adecuación de la vivienda -por ejemplo, para la adaptación de espacios sin barreras arquitectónicas- y la incorporación a la misma de las ayudas técnicas precisas para hacer de estas casas un entorno confortable.

En el modelo ‘A gusto en casa’ cobran especial protagonismo los cuidados de proximidad y el papel proactivo de los profesionales, que actúan adelantándose todo lo posible a la aparición de problemas que puedan derivar en la imposibilidad de que el usuario sea atendido en su domicilio.

Asimismo, el programa incluye otros servicios de apoyo a las familias y a los usuarios -ya sea en forma de acciones formativas, grupos de autoayuda o servicios de respiro-, y la activación del vecindario, es decir, la implicación de la comunidad con las personas mayores.

‘VIVIENDAS EN RED’

De manera complementaria al programa ‘A gusto en casa’, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a poner en marcha de forma “pionera” en Castilla y León el proyecto ‘Viviendas en Red’.

Está dirigido a las personas vulnerables que, aun necesitando apoyos, quieren seguir viviendo en un hogar pero no pueden hacerlo, bien porque su vivienda no reúne las condiciones arquitectónicas para permitir el desarrollo de una vida autónoma, bien porque ya no tienen una casa en propiedad en el entorno en el que nacieron o vivieron.

Para hacer esto posible, la Junta plantea una intervención arquitectónica sobre inmuebles construidos y en desuso en el medio rural, con rehabilitaciones que garanticen dos premisas: una eficiente prestación de servicios de proximidad a los mayores para que puedan disfrutar de una vida lo más autónoma posible y su inclusión y la de los profesionales que los apoyan en la vida comunitaria del municipio.

Peralejos de Abajo será uno de los municipios participantes en el pilotaje de este proyecto innovador. Allí está prevista una intervención sobre las casas municipales -visitadas este miércoles por la consejera Isabel Blanco-, que se conectarán mediante una red de servicios tecnológicos y de profesionales, volcados en la atención y protección de los más vulnerables.

El proyecto ‘Viviendas en Red’ configura, por lo tanto, casas “inteligentes, inclusivas y confortables”, donde sistemas de inteligencia artificial y emocional, dispositivos y ayudas técnicas, y la intervención preventiva y proactiva de los profesionales se combinan para procurar “cuidados permanentes” a personas mayores, con discapacidad o dependencia fuera de un centro residencial.

De acuerdo con las características del programa ‘Viviendas en Red’, se ha definido que la oferta mínima de casas por localidad debe garantizar una ocupación permanente no inferior a diez usuarios, con 100 plazas como número máximo por comarca.

Las viviendas deberán ser de titularidad de la entidad local y las que sean objeto de rehabilitación o de nueva planta quedarán afectadas para este uso para los próximos 30 años.