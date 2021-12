La historia más curiosa de Peñaranda

Antonio Pérez fue concejal del Ayuntamiento de Peñaranda durante 24 años y estuvo otros seis más como coordinador municipal de Deportes, una etapa que le permitió ser testigo directo de la historia local y que le motivó a recopilarla pero desde el punto de vista más curioso y tal vez menos conocido.

En su recuerdo dos de las personas que más le influyeron en esta labor que se prolonga ya más de tres décadas, como fueron Miguel Sacristán e Isaac Albarrán. “La enfermedad de mi mujer me llevaba a pasar muchas horas en casa cuidándola y me liaba a revisar archivos, a ir a las hemerotecas de los periódicos, a consultar también “La Voz de Peñaranda” y también coincidió durante mi etapa en el Ayuntamiento la organización del archivo municipal que hizo la Diputación y así empecé a recopilar lo que me resultaba más llamativo e interesante”, explica Antonio Pérez.

Todo ello ha dado lugar a 91 artículos sobre la historia de Peñaranda que ahora han empezado a ver la luz gracias a las redes sociales junto a varios cientos de fotografías que en unos casos complementan el artículo y en otros son el material para los nuevos que está preparando.

En su haber y como buen aficionado al deporte destacan, además, dos libros sobre la historia del fútbol peñarandino y un álbum con cerca de medio millar de fotografías “futboleras” que van desde 1940 hasta nuestros días.

Antonio Pérez cuenta a LA GACETA una de las numerosísimas curiosidades que ha rescatado del olvido a lo largo de los años referida a un emblemático lugar de Peñaranda como es la calle Santa Apolonia. “En sus orígenes era calle Santa Polonia, sin la a, en honor a los polacos que vivieron en ella y que la festejaban hasta con procesión. La costumbre popular de anteponer la “a” y decir “a-moto” o “a-radio” posiblemente derivó en Santa Apolonia y así ha seguido hasta la actualidad”.