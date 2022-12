La Diputación destina 4,6 millones para la depuración de 75 pueblos

La Diputación provincial ha dado un importante impulso a la mejora de la depuración en la provincia con la aprobación de una partida de 4,5 millones de euros para financiar actuaciones en 75 municipios.

Se trata de la segunda gran aportación de la institución provincial, que apostó de forma decidida por ayudar a los pueblos menores de 500 habitantes equivalentes ante las dificultades económicas que encontraban estos municipios para poder acometer las obras de construcción de sus estaciones depuradoras de aguas residuales o mejorar las que ya tuvieran en servicio.

Las ayudas concedidas alcanzan hasta un 80% del coste del proyecto con un máximo de 80.000 euros por depuradora. Hay cuatro casos extraordinarios en esta convocatoria donde la inversión será mayor porque se trata de municipios donde deberán ejecutarse más de una depuradora: Puente del Congosto, El Tornadizo, Monleón y Villasbuenas.

Había 16 solicitudes más, pero no han podido admitirse por diferentes cuestiones, entre las que figuran no completar la documentación reclamada desde la Diputación o incumplir alguna de las bases de la convocatoria (tener más de 500 habitantes equivalentes, no disponer de red de alcantarillado o no encontrarse al corriente de pago con las obligaciones de la Diputación). Dos localidades renunciaron a la subvención y otras dos, Garcibuey y Calzada de don Diego han quedado en la lista de reserva.

La anterior gran convocatoria de ayudas alcanzó a 74 municipios con una inversión de más de 4,7 millones de euros. El primer plan, de 2018, fue más modesto y destinó 181 euros para ejecutar mejoras en la depuración en siete localidades de la provincia.