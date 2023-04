La demanda de plazas de residencias dispara nuevos proyectos en la provincia

Todo indica que las residencias se convertirán, inexorablemente, en un servicio básico, especialmente en el oeste de la provincia salmantina, donde las zonas rurales requieren de este tipo de instalaciones. Sotoserrano es uno de los últimos municipios que se ha sumado a la iniciativa de impulsar una residencia. El Ayuntamiento ya tiene en marcha un proyecto que ofrecerá 24 habitaciones y capacidad total para 48 residentes.

Lumbrales también se embarcó en la dotación de este servicio al ciudadano, y de hecho, tras más de una década de insistencia, ya tiene adjudicada la última fase de obras para la apertura de su residencia, con 24 plazas.

El Ayuntamiento de El Payo, por otra parte, puso en funcionamiento su residencia después de un largo periodo de espera y trámites. De las 24 plazas que oferta, ya tiene 15 ocupadas, más de la mitad, y con residentes no solo del pueblo, sino de otros municipios que, al menos de momento, no disponen de este servicio cerca de sus hogares. La fiebre de las residencias no cesa.

Fuenteguinaldo acaba de sacar la gestión de la suya a licitación por un importe de más de tres millones de euros, y por un periodo de cuatro años.

No obstante, al otro lado de la balanza, y pese a que los vecinos del entorno rural ruegan por no tener que desplazarse lejos de su localidad natal, hay quienes no han tenido suerte con estos proyectos.

Retortillo echó el cierre a su residencia hace tiempo porque era “inviable económicamente”, y confía en que un emprendedor tome la batuta de las instalaciones para otro fin, como un hotel rural, ya que consta de ocho habitaciones.

Crear empleo es otra de las motivaciones de muchos de estos ayuntamientos, así como dinamizar sus municipios y, en definitiva, traer vida a la España Vaciada. Tanto es así que muchos recuerdan que estos futuros empleos irán a parar a vecinos de la zona en su mayoría.

Las residencias cumplen a menudo una doble función, y es que hay quienes desean permanecer en sus hogares, pero requieren servicios como comida a domicilio.