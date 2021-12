La Covatilla se queda sin abrir este puente... por falta de puesta a punto

La ciudad de Béjar ha iniciado el puente festivo de diciembre sin abrir ni haber puesto a punto la estación de esquí Sierra de Béjar-La Covatilla, a pesar de tener nieve para abrir al menos un tercio de la superficie esquiable.

Así se pudo comprobar este viernes en las instalaciones de invierno bejaranas, que lucen sus pistas cubiertas de nieve con espesores que superan los 20 centímetros en la parte inferior y aumentan hasta la cota superior.

La apertura de numerosas estaciones de esquí en España vuelven a poner a La Covatilla en el punto de mira porque no abrirá sus puertas este fin de semana, como se había planteado inicialmente. El actual alcalde en funciones, José Luis Rodríguez, ha explicado que hasta el jueves por la noche no había nieve para pisar, estaba blanda y no había condiciones para producir nueva. Por eso, la intención del equipo de Gobierno es abrir la cafetería y alguna pista de Debutantes “de cara a la próxima semana; hasta donde podamos”.

Críticas del Partido Popular

No pasó el viernes inadvertida esta situación para el Partido Popular de Béjar, que considera la situación de La Covatilla como “lamentable”. En concreto, critica que el telesilla de la estación de esquí aún no ha pasado “algunas pruebas, como la de carga” junto con otras inspecciones técnicas.

A mayores, también lamenta el PP que la plantilla de la estación de esquí carezca de un maquinista con formación específica para pisar las pistas con la máquina adquirida hace un año por valor de medio millón de euros (el plazo para presentarse a la bolsa de maquinista se cerró el 2 de diciembre).

Aún así, el Ayuntamiento ha contado con el maquinista municipal para preparar de urgencia al menos nueve pistas pero, de momento, se desconoce la fecha de apertura de las instalaciones para la que será su 20 temporada.

El PP explica que mira “con rabia e impotencia cómo abrirán este puente sus puertas otras estaciones como Navacerrada que no han sido más agraciadas en nieve que nosotros” y lamentan que La Covatilla también carezca de mecánico ya que tres máquinas “están desmontadas” y se podían haber utilizado para pisar las pistas.