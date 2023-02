La ampliación y rehabilitación del Centro de Salud Peñaranda tendrá que esperar

La propuesta de ampliación y rehabilitación del Centro de Salud de Peñaranda, presentada este jueves por el PSOE de Salamanca en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, fue rechazada por el voto en contra de los procuradores del PP y Vox. “El Centro de Salud de Peñaranda fue construido en el año 1991, y desde entonces se ha hecho poca obra, únicamente se han cambiado las puertas para adaptarlas a la normativa vigente y una parte de la iluminación, del resto nada”, describe Rosa Rubio, la procuradora socialista defensora de esta propuesta.

“Tiene goteras; gran necesidad de cambiar suelos; las ventanas tienen 30 años; el aire acondicionado no funciona desde el 2021; las urgencias se atienden en una sala sin ventanas ni ventilación; no hay dormitorios suficientes, actualmente hay dos y se pide uno más”, explica y añade que todas estas quejas vienen avaladas por el coordinador del centro y del personal sanitario. La necesidad de ampliación viene porque “la fisioterapia en el Peñaranda se presta en la cafetería del polideportivo municipal, mediante un convenio que se firmó en el año 2007 de manera provisional hasta que el servicio se pudiera prestar en las instalaciones del propio Centro de Salud”, detalla Rosa Rubio.

Añade que está a punto de vencerse la vigencia de este convenio de colaboración. De hecho la cesión del terreno necesario por parte del Ayuntamiento para que sea posible esta ampliación ya es realidad. La procuradora explica que ofrecieron la posibilidad de que las obras de mejora y ampliación se iniciaran en el presente año aunque no terminaran en el mismo, porque inicialmente se había pedido que todo se concluyera en 2023.

No obstante la respuesta del PP fue de rechazo a esta Proposición No de Ley y a la enmienda a los presupuestos también presentada por los socialistas, con una partida para el Centro de Salud de Peñaranda por importe de 700.000 euros. El Partido Popular propuso “que se continúen realizando las obras de rehabilitación”, algo imposible según Rubio. “No se pueden continuar porque no han empezado y si hubieran tenido la intención de rehabilitarlo, lo habrían incluido en los presupuestos”, anota.