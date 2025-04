Un juzgado condena al Ayuntamiento de Béjar a pagar 4,2 millones de euros por la liquidación y obras en La Covatilla

TEL Béjar Lunes, 31 de marzo 2025, 20:31 Comenta Compartir

El alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, ha dado a conocer esta tarde de lunes que el Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca ha condenado al Ayuntamiento de Béjar a pagar 4,2 millones de euros a Unicaja por la liquidación del contrato de La Covatilla como entidad acreedora hipotecaria. El alcalde ha asegurado que el abogado de este caso estará presente el próximo martes, 8 de abril, para conocer el alcance de esa sentencia y si es conveniente recurrirla.

En concreto, la sentencia anula el acuerdo plenario del 28 de octubre de 2021, bajo gobierno socialista, sobre la liquidación del contrato de La Covatilla y obliga al pago de esa cifra a Unicaja. Del total, 568.560,12 euros corresponden a las obras e inversiones allí realizados. Por su parte, Francisco Montero, como expresidente de Gecobesa y antiguo socio, ha elevado la cifra total a pagar hasta los ocho millones de euros en concepto de intereses legales, ha asegurado que los bejaranos han pagado ya 20 millones de euros por las sucesivas decisiones políticas y ha anunciado que tomará las medidas legales pertinentes.

El primer punto del orden del día ha sido la incorporación de Béjar a la asociación del proyecto de geoparque para el aprovechamiento de los minerales y otras rocas existentes en la provincia de Salamanca. Los concejales del Consistorio han votado a favor de es iniciativa por unanimidad al igual que el procedimiento judicial vinculado a los trabajadores de la limpieza viaria, que reclamaban una serie de mejoras con respecto a su actividad laboral. No ha contado con el apoyo de la oposición el cambio en el marco jurídico de las subvenciones directas e indirectas para incluir a la residencia Mamá Margarita. El equipo de Gobierno pretendía incorporar 7.980 euros a modo de subvención para esa residencia al igual que sucede con El Buen Pastor y la de San José. Sin embargo, la edil Olga García ha matizado que esas dos últimas son una asociación benéfica y una entidad gestionada por una congregación religiosa mientras que la primera es una empresa privada. También se ha acogido a ese discurso el portavoz del PSOE, Antonio Cámara. La votación con respecto a este punto se ha saldado con 7 votos a favor de PP, Vox y Tú Aportas frente a los 9 votos de las concejalas no adscritas y el PSOE.

Otro tema ha sido la modificación de créditos para adquirir una parcela en el polígono industrial con una inversión de 94.000 para ampliar el vivero de empresas. La concejala no adscrita, Olga García, ha asegurado que: «un pleno más nos encontramos con modificaciones para sacar el dinero del remanente de tesorería. A estas alturas, no se ha dado cuenta de que no tiene mayoría y está en minoría. No puede gobernar porque no tiene presupuestos desde 2023» y en su segunda intervención, ha añadido que cada uno de los diez concejales quiere lo mejor para la ciudad, pero ha insistido en que PP y Vox no cuenta con presupuesto. Por su parte, el portavoz socialista José Luis Rodríguez ha insistido en recordar que no es conveniente sacar el dinero del remanente de tesorería y ha informado de una enmienda presentada por el PSOE para que esa cifra sea extraída de las subvenciones de la Diputación y, en su segunda intervención, ha solicitado la retirada de ese punto del orden del día y ha avanzado que dará la solución para ese tema antes de que terminara el pleno. El alcalde ha insistido en que su compromiso con la Cámara de Comercio e Industria es comprar esa parcela y con la Diputación, para promover ese vivero de empresas. Además, ha explicado que los presupuestos están formados por subvenciones y ha añadido que lo que le gusta a la oposición decir de dónde se debe gastar el dinero sin saber si está comprometido o no.

El pleno ha sufrido un breve parón mientras el alcalde consultaba la normativa de la administración local para comprobar si es posible la retirada de ese punto como solicitaba el PSOE. La oposición ha logrado tumbar ese punto y Luis Francisco Martín ha asegurado que esa adquisición será realizada con otros fondos.

La segunda proposición de modificación de créditos se ha centrado en los daños causados en el mes de enero por la caída de una torreta en las pistas de tenis de La Cerrallana con daños en el terreno de una de las zonas de juego y el concejal de Deportes, Rubén Martín, ha defendido la inclusión en el orden del día del pleno, refrendada por unanimidad de los presentes. Después, el concejal ha dado lectura a un informe presentado con detalles de los daños causados por la caída de esa torreta con una propuesta de arreglo para la zona de juego y una previsión de inversión de 41.406 euros. Las dos concejalas no adscritas han mostrado su rechazo a esa medida por, de nuevo, tramitarse con cargo al remanente de tesorería al igual que el portavoz socialista, José Luis Rodríguez, aunque ha asegurado que la voluntad de ese grupo es que se realice con cargo a subvenciones. También ha solicitado sacar ese punto del orden del día en una votación con apoyos suficientes para ello por lo que no se ha avanzado en ese sentido.

En el punto de informes de Alcaldía, Luis Francisco Martín ha dado a conocer el inicio del Año Jubilar iniciado en Béjar debido a la celebración del 150 aniversario de la congregación Hijas de María Madre de la Iglesia, la distinción para la agrupación de Protección Civil por su 40 aniversario, la renovación del convenio VioGen2, la clausura de la 27 edición del certamen de teatro para aficionados, la firma del convenio con la asociación nacional de caravanistas, la reunión del patronato del Museo Judío, la actualización de convenios de los trabajadores municipales y la inauguración de la subida Laudelino Cubino, entre otros asuntos.

En el apartado de mociones, el grupo municipal socialista ha presentado una moción con cuestiones económicas que el alcalde ha rechazado de antemano. José Luis Rodríguez ha insistido en la obligación de debatir la urgencia de la mano y su argumento. Luis Francisco Martín ha consultado al secretario, que ha apoyado al PSOE para avanzar con la moción. El texto solicita la tramitación de sendos expedientes bajo la modalidad de generación de créditos para la adquisición de la parcela para el vivero de empresas por 94.000 euros y la realización de las obras en las pistas de tenis por 47.406 euros. El texto ha sido aprobado con los votos de la oposición frente a los votos en contra del equipo de Gobierno.

Con respecto al turno de preguntas, Javier Garrido ha emitido un audio de un esquiador portugués sobre la gestión de La Covatilla y la gestión realizada en ella por el equipo de Gobierno. La concejala Olga García ha criticado al alcalde por la gestión de la estación de esquí y le ha pedido que recapacite. Por su parte, en la bancada del PSOE, el concejal José Luis Rodríguez ha preguntado por la existencia de ofertas para la dirección técnica de la revisión del telesilla antes de emitirse la necesidad de realizar esa inspección. Además, ha cifrado las pérdidas directas para el Ayuntamiento entre 1,5 y 2 millones de euros al margen de las causadas a casas rurales y otros negocios por «desidia, dejadez y mala gestión». En este sentido, el alcalde ha recordado que la V7 no se pasó en su momento y ha recordado las cifras bajo el gobierno socialista con pérdidas también en torno al millón de euros. Además, ha acusado de nuevo a la oposición de no querer privatizar la gestión y ha emplazado a los concejales a la respuesta que dará la edil responsable de La Covatilla, Purificación Pozo, en el próximo pleno no sin antes asegurar que ha solicitado un informe con los datos sobre la gestión socialista durante la pasada legislatura.

Uno de los presentes ha leído un escrito que, según su versión, han firmado 144 personas vinculadas al sector empresarial y turístico para criticar la gestión de La Covatilla por falta de previsión para realizar las tareas de mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones. Además, ha afirmado que los firmantes demandan la presentación de las labores mantenimiento y puesta a punto de la estación, que se cuente con un equipo técnico solvente, que se redacte un plan de inversión acreditado por técnicos para invertir el Plan de Reindustrialización y que se habiliten los mecanismos para la promoción de los activos turísticos de la ciudad.

Por su parte, otra mujer ha leído un escrito sobre el mal estado en que se encuentran calles, áreas de juego, edificios y otros espacios en la ciudad. Además, ha pedido la dimisión de la concejala delegada de La Covatilla, Purificación Pozo, por la gestión allí realizada y ha hecho referencia a la desaparición de servicios públicos en Castilla y León debido a las políticas del PP.

Ante estas cuestiones, el alcalde ha dado la razón sobre el mal estado de la ciudad, pero ha asegurado que se trata de una decadencia de muchos años. Además, ha querido recordar que La Covatilla está gestionada por el Ayuntamiento después de que la empresa Gecobesa entrara en liquidación tras gestionar la estación de esquí y, después, ha dado por cerrada la sesión.