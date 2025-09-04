Juzbado rinde homenaje este sábado a Antonio Gamoneda dentro del ciclo 'Libro Abierto' El acto, que arrancará a las 17:30 horas, contará con lecturas poéticas y descubrimiento de placas

EÑE / Francisco Martín Juzbado Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:18

El municipio de Juzbado volverá a convertirse este sábado, 6 de septiembre, en capital de la poesía con un homenaje al maestro Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006 y una de las grandes voces de la literatura contemporánea en castellano. El acto, que comenzará a partir de las 17:30 horas en la plaza de la iglesia, forma parte del ciclo cultural 'Libro Abierto', que desde hace 17 años reúne en la localidad a autores, lectores y vecinos en torno a la palabra poética.

En esta edición, bajo el título «Querido Gamoneda», participarán seis reconocidos poetas que acompañarán al autor leonés en un encuentro literario cargado de emoción. De este modo, el Consistorio de la localidad, junto a sus vecinos, rendirá tributo a Gamoneda, a sus 94 años, en un entorno lleno de simbolismo, poesía y memoria. Cabe recordar que no es la primera vez que el autor visita la localidad, ya lo hizo en 2009, 2011 y 2015.

Así, el acto contará con la participación de destacados poetas como Juan Carlos Mestre, Jenaro Talens, Amalia Iglesias Serna, Alfonso Alegre Heitzmann, Julia Piera y Alexandra Domínguez, quienes compartirán sus versos, reflexiones y afecto por la figura del homenajeado. Este elenco de voces representa distintas generaciones y sensibilidades de la poesía actual en lengua española, ofreciendo al público un abanico amplio de perspectivas poéticas.

En este sentido, las actividades comenzarán a las 17:30 horas, con un paseo poético por las calles del pueblo, incluyendo la inauguración de la Cuesta Antonio Gamoneda. Uno de los momentos más esperados será el descubrimiento de seis nuevas placas con poemas troquelados en bronce, que se sumarán a las más de cincuenta que ya embellecen las calles, plazas, muros y rincones del municipio. Estos versos, integrados en el paisaje urbano, han convertido a Juzbado en un auténtico museo poético al aire libre.

A partir de las 19:00 horas tendrá lugar el acto homenaje en la plaza del municipio, que concluirá con un tentempié para todos los asistentes. Asimismo, como en cada edición de 'Libro Abierto', la jornada contará con la presencia de una librería, que acercará al público los libros de los autores invitados, reforzando así el vínculo entre lectores y escritores.