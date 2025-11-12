Juzbado invertirá 157.000 euros en rehabilitar una vivienda con tienda Además de ultramarinos, se buscará también que tenga servicio de paquetería

El Consistorio de la localidad de Juzbado ha puesto en marcha la creación e impulso de una tienda-comercio en la localidad a partir de la rehabilitación de una antigua vivienda mediante criterios de eficiencia energética, recuperando un servicio esencial y accesible, con soluciones tecnológicas, digitales y sostenibles.

La adjudicación de la obra se ha realizado en 157.000 euros y la vivienda está ubicada en la calle José María Martín Patino y el plazo previsto para las obras es de medio año para actualizar una construcción que ronda los 80 metros cuadrados en el centro de la localidad.

La tienda-comercio de Juzbado está concebida para que funcione como un lugar destinado al comercio, el encuentro y el intercambio de productos locales y comarcales.

La creación de empleo que conlleva la creación y puesta en funcionamiento de la tienda, pretende reforzar en el futuro la actividad comercial de la provincia, así como la aparición de nuevas sinergias entre el vecindario local, así como con el que reside en municipios cercanos.

A ese nuevo servicio esencial se quiere asociar también otro tipo de herramientas digitales y tecnológicas para la venta y entrega de productos a través tanto del Servicio de Correos como de Servicios de paquetería, articulando el reparto denominado «última milla» desde un solo punto estratégico.

