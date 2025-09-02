La jura de bandera de Villamayor para personal civil, el día 5 de octubre en la calle Licenciado Vidriera La inscripción para participar está abierta hasta el 28 de septiembre, es gratuita y se puede acudir desde cualquier municipio

EÑE Villamayor de Armuña Martes, 2 de septiembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

La jura de bandera para personal civil, que se desarrollará en Villamayor el domingo 5 de octubre, se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana en la calle Licenciado Vidriera, junto al pabellón Dori Ruano.

La cita contará con una comitiva de más de un centenar de militares del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11 que aportará una compañía de honores, compuesta por 80 militares, una escuadra de gastadores con 7 integrantes y la banda de guerra del regimiento, que llevará hasta el municipio armuñés entre 20 y 30 personas.

La jura de bandera está pensada para personal civil y tiene abierto hasta el 28 de septiembre el plazo de inscripción. Para participar se requiere ser mayor de 18 años, no haber jurado bandera en los últimos 25, tener nacionalidad española y no estar declarado incapaz.

Tal como señaló en la presentación del acto el subdelegado de Defensa en Salamanca, José Gallo: «Es un acto solemne que se enmarca en las celebraciones complementarias del día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Hay que recordar que para jurar bandera no es necesario ser militar, puesto que la defensa nacional y contribuir a la misma no es solo un tema de los militares, sino de todos los españoles».

Por su parte el alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo, recordó: «ese acto se lleva preparando más de un año, no es algo que se haya fraguado en apenas una semana porque es una celebración solemne».

Por su parte el coronel jefe del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11, Óscar Javier Nogués, indicó: «El acto se desarrollará con la llegada de la fuerza militar participantes, la incorporación de la bandera de España, la llegada de la autoridad que presida el acto, los honores de ordenanza, novedades y paso de revista. Después llegará el acto de juramento o promesa ante la bandera del personal civil, la alocución del coronel jefe del REI 11, el homenaje a los que dieron su vida por España y sonará el himno de Ingenieros. Para acabar se retirará la bandera, habrá un desfile y concluirá el evento».

Por ahora ya hay una treintena de personas que han confirmado su participación en esta jura de bandera civil a la que han precedido en os últimos años otras como las desarrolladas en Peñaranda de Bracamonte, la Plaza Mayor de Salamanca y Ciudad Rodrigo.